Страсти по регламенту
Депутаты разошлись во взглядах на порядок своей работы
Пленарное заседание Госдумы 15 октября ознаменовалось весьма жаркой дискуссией по организационным вопросам. У КПРФ нашлись сразу два повода для жесткой критики: коммунисты поставили под сомнение эффективность правительственных часов и выразили недовольство пренебрежительным отношением к законопроектам, унаследованным от прошлого созыва. Единороссы в ответ обвинили оппозицию в подмене законотворчества внесением «непроработанных агиток».
Спор о думском регламенте начался после того, как глава комитета по контролю Олег Морозов («Единая Россия», ЕР) представил коллегам план первых правительственных часов в новом созыве. Николай Коломейцев (КПРФ) решил не ограничиваться деталями и прокомментировал сам формат в целом: «Учитывая, что мы его (правительственный час.— “Ъ”) сделали братской могилой, когда приглашаем несколько министров и вице-премьера, то мы его формализуем… Дадим трем человекам задать вопросы — и все довольны, все смеются. И одобрямс!..» Вместо этого коммунист предложил приглашать всех «уполномоченных лиц» на «каждую фракцию».
Председатель Думы Вячеслав Володин (ЕР) на этот выпад отреагировал асимметрично, напомнив господину Коломейцеву фамилии членов его фракции, возглавляющих думские комитеты. «Ваше влияние огромно! — заверил спикер.— Заместитель председателя Государственной думы (Иван.— “Ъ”) Мельников… Я ничего не могу делать, он постоянно контролирует меня!..» На лицах членов КПРФ, выхватываемых режиссером трансляции, в этот момент играли загадочные улыбки. «Вот посмотрите! Сверхэффективный политик, полемист, товарищ (Алексей.— “Ъ”) Куринный,— не останавливался господин Володин.— Это наш товарищ. Он был в "Единой России". Но из-за того, что губернатор видел в нем конкурента, в итоге он сидит на первом ряду — где? В КПРФ. А где губернатор? Нет уже губернатора».
Признание его полемических способностей самим спикером, видимо, окрылило Алексея Куринного, который тоже обрушился на думские порядки.
Он выразил недовольство тем, что многие законопроекты прошлого созыва идут «на отклонение» в упрощенном порядке, то есть без обсуждения на пленарном заседании: «Получается, что у нас многие вопросы не обсуждаются вообще». В пример депутат привел свою инициативу о запрете вейпов, которую комитет по охране здоровья два года продержал в запасниках, а теперь отправил на отклонение.
«Не надо путать митинг с обсуждением вопросов. Это два разных формата,— включился в дискуссию первый замглавы фракции ЕР Дмитрий Вяткин под громкие аплодисменты однопартийцев.— Мы сейчас проанализировали 1196 законопроектов, которые находятся на рассмотрении Госдумы. Вы не поверите: там сотни законопроектов, которые в виде агитки вносятся постоянно,— непроработанные, необеспеченные, а значит, не имеющие шанса на то, чтобы стать реальным решением для наших сограждан». А Вячеслав Володин тут же припомнил, что недавним законом право запрета вейпов уже предоставили регионам. «Вы что, им не доверяете?» — поинтересовался спикер у господина Куринного. «Нет!» — выкрикнул за соратника господин Коломейцев.
На сторону единороссов встал и глава комитета по охране здоровья Владимир Сысоев (ЛДПР). Он проинформировал Алексея Куринного, что перед упрощенным рассмотрением его законопроекта вопрос подробно разбирался на комитете. Заодно либерал-демократ уколол коммуниста напоминанием о том, что его родная Ульяновская область, где у власти находится член КПРФ, пока не спешит воспользоваться правом на запрет так беспокоящих господина Куринного вейпов.
А вот Дума своим правом на отклонение законопроектов в упрощенном порядке охотно воспользовалась, отправив в корзину полтора десятка оппозиционных и региональных инициатив.