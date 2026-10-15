Страсти по регламенту

«Не надо путать митинг с обсуждением вопросов. Это два разных формата,— включился в дискуссию первый замглавы фракции ЕР Дмитрий Вяткин под громкие аплодисменты однопартийцев.— Мы сейчас проанализировали 1196 законопроектов, которые находятся на рассмотрении Госдумы. Вы не поверите: там сотни законопроектов, которые в виде агитки вносятся постоянно,— непроработанные, необеспеченные, а значит, не имеющие шанса на то, чтобы стать реальным решением для наших сограждан». А Вячеслав Володин тут же припомнил, что недавним законом право запрета вейпов уже предоставили регионам. «Вы что, им не доверяете?» — поинтересовался спикер у господина Куринного. «Нет!» — выкрикнул за соратника господин Коломейцев.