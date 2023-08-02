В Липецкой области экс-главу сельского поселения заподозрили в превышении полномочий

Управление Следственного комитета по Липецкой области сообщило о возбуждении уголовного дела о «превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий» (ч.3. ст. 286 УК РФ, до десяти лет колонии) в отношении экс-главы одного из сельских поселений Елецкого района. По данным источников «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах, речь идет о бывшем главе Волчанского сельского поселения Сергее Саввине.

По данным Rusprofile.ru, Сергей Саввин руководил администрацией Волчанского сельского поселения с 1 июля 2015 года по 20 января 2019 года. На выборы главы администрации выдвигался от партии «Единая Россия». С 21 января 2019 года поселение возглавляет Елена Макеева. Интересно, что и господин Саввин, и госпожа Макеева с 21 июля 2015 года по 7 декабря 2021-го выступали учредителями сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Маяк». Сейчас владельцы кооператива не указаны. Его председателем с 2019 года числится Наталья Названова.

В основу уголовного дела легли события июня 2017 года. По версии следствия, подозреваемый продал главе агрокомплекса земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью почти 230 га по заниженной цене. Тем самым он причинил бюджету ущерб на сумму более 10,5 млн руб.

«Следствие полагает, что подозреваемый действовал с целью извлечь выгоду неимущественного характера, получив от фермера спонсорскую помощь, и зарекомендовать себя умелым руководителем, способным решить любые вопросы, касающиеся управленческой деятельности»,— рассказали в региональном управлении СКР и добавили, что устанавливают обстоятельства должностного преступления.

Источники «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах рассказали, что покупателем земли по заниженной цене стал «Елецкий агрокомплекс».

По данным Rusprofile, ООО «Елецкий агрокомплекс» было зарегистрировано в поселке Маяк Липецкой области в 2011 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — выращивание однолетних культур. Выручка в 2022 году выросла на 9% и составила 3,3 млрд руб. (в 2021-м — 3,1 млрд руб.), чистая прибыль упала на 6% и составила 1,2 млрд руб. (в 2021-м — 1,3 млрд руб.).

Алина Морозова

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