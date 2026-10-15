Черногория вслед за ЕС перестанет предоставлять защиту военнообязанным украинцам
Власти Черногории ограничили предоставление защиты гражданам Украины, которые не выполнили воинские обязанности. Решение было принято на заседании правительства 15 октября. Об этом сообщила пресс-служба правительства Черногории.
Ограничение не распространяется на украинцев, которые уже находятся под временной защитой в Черногории, уточняется в сообщении.
Ранее аналогичные ограничения принял Евросоюз. С 31 июля граждане Украины для получения статуса беженца в ЕС должны подтверждать, что не уклоняются от воинской обязанности. В качестве подтверждения легального пересечения границы украинцы могут показывать выездной штамп в паспорте.