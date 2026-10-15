В «Яндексе» объяснили, что личный кабинет «Директа» был недоступен с 11 по 14 октября

При этом в компании говорят, что кампании технически нельзя было остановить с 11 по 14 октября: «11 октября — в день прилета БПЛА в наш дата-центр — наши менеджеры и служба поддержки были на связи с клиентами круглосуточно и фиксировали их вопросы и обращения, чтобы внести изменения сразу, как будет восстановлен доступ к интерфейсу “Директа”».