В «Яндексе» объяснили, что личный кабинет «Директа» был недоступен с 11 по 14 октября
В «Яндексе» рассказали “Ъ”, что с 11 по 14 октября личный кабинет «Директа» (веб-интерфейс и приложение) был недоступен: ни рекламодатели, ни сотрудники «Яндекса» не могли в него войти. При этом сервис продолжал работу: ранее запущенные рекламные кампании продолжались и шли по заданным рекламодателями настройкам — стратегиям, срокам, площадкам и лимитам.
«Продвижение через “Директ” продолжало приносить рекламодателям лиды, заявки и продажи. Расход бюджетов на продвижение оставался только в рамках планов самих рекламодателей: заданные ими дневные и недельные бюджеты соблюдались, а плата списывалась лишь за фактические действия пользователей (клики/конверсии), как и всегда в “Директе”. Статистика по кампаниям сохранялась»,— говорит представитель «Яндекса».
При этом в компании говорят, что кампании технически нельзя было остановить с 11 по 14 октября: «11 октября — в день прилета БПЛА в наш дата-центр — наши менеджеры и служба поддержки были на связи с клиентами круглосуточно и фиксировали их вопросы и обращения, чтобы внести изменения сразу, как будет восстановлен доступ к интерфейсу “Директа”».
Ранее источники “Ъ” сообщили, что из-за сбоев в работе рекламных кабинетов «Яндекса» некоторые рекламодатели решили полностью остановить свои кампании в «Яндекс Директе» и переходить на альтернативные каналы. «Яндекс» опроверг такую возможность. Позже два из трех названных брендов опровергли остановку кампаний в «Директе»; по словам пресс-службы «Яндекса», третья компания («Пятый канал») не является действующим клиентом «Директа». По данным “Ъ”, «Пятый канал» не является прямым клиентом «Директа», а работает на площадке через посредника.
15 октября «Яндекс» восстановил доступ к личному кабинету «Директа» — как на сайте, так и в мобильном приложении, заявили в компании. «Сейчас можно запустить созданные ранее кампании или остановить активные, пополнить баланс и установить лимиты недельного бюджета на общем счете. Но пока кабинет работает в режиме ограниченной функциональности: данные статистики могут быть неполными, нельзя редактировать настройки, а отдельные инструменты могут быть недоступны»,— говорят в компании.