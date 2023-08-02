Участник СВО из Тамбовской области Денис Иванов погиб за день до присвоения звания Героя России

Командир мотострелковой бригады, полковник Денис Егоров погиб в ходе специальной военной операции (СВО) за день до присвоения звания Героя России, сообщил глава Тамбовской области Максим Егоров.

По его словам, 17 июля боец с позывным «Ташкент» попал под удар дрона-камикадзе. Полковника похоронили на Тамбовщине.

Сегодня президент РФ Владимир Путин вручал в Кремле золотые звезды Героя России и ордена Мужества участникам СВО. Говоря о Денисе Иванове, глава государства отметил, что тамбовский боец ушел из жизни как герой, «не дрогнув и не отступив».

Владимир Зоркий