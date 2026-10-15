Афганистан обвинил ООН в предвзятости из-за доклада о задержаниях
Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед прокомментировал недавний доклад Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) о репрессиях. По его словам, организация дает неверную оценку действиям властей и занимается пропагандой против действующего правительства.
Господин Моджахед обратил внимание, что задержания, которые в докладе описаны как «произвольные», проводились в строгом соответствии с действующими законами и были направлены на «предотвращение действий, противоречащих исламскому шариату». «Такие законные задержания проводятся правительствами по всему миру»,— написал он в X.
Забиулла Моджахед призвал МООНСА использовать точную информацию и объективные факты. «Вместо того, чтобы способствовать устранению недопонимания и сближению Афганистана с мировым сообществом, МООНСА … занялась пропагандой против Исламского Эмирата, пытаясь создать негативный образ Афганистана»,— добавил он.
Доклад МООНСА охватывает период с июля по сентябрь. За это время миссия задокументировала задержания не менее 443 человек полицией нравов. Организация также утверждает, что в 97 случаях силовики применяли грубую физическую силу к задержанным мужчинам и женщинам.