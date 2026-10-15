Главы Минэнерго России и Монголии обсудили поставки российской электроэнергии

В конце встречи был подписан контракт на разработку базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. Проект, по словам господина Цивилева, важен не только для развития монгольской центральной энергетической системы, но и для развития торговых и экономических отношений между странами.