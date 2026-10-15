Главы Минэнерго России и Монголии обсудили поставки российской электроэнергии
Министр энергетики России Сергей Цивилев провел переговоры с монгольским коллегой Бадрахыном Найдалой на «Российской энергетической неделе». Они обсудили потенциальное расширение экспорта электроэнергии из России, сотрудничество по вопросам атомной энергетики, а также гидроэнергетический потенциал Монголии.
Сергей Цивилев и Бадрахын Найдалаа уделили внимание научно-технологическому развитию, внедрению передовых цифровых решений, интеграции возобновляемых источников энергии и применению систем накопления. Отдельно главы Минэнерго обсудили подготовку сотрудников для топливно-энергетического комплекса и обменялись опытом в обучении персонала.
В конце встречи был подписан контракт на разработку базового проекта реконструкции ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. Проект, по словам господина Цивилева, важен не только для развития монгольской центральной энергетической системы, но и для развития торговых и экономических отношений между странами.