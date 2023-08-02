Бывший белгородский полицейский получил восемь лет за торговлю служебной информацией

Валуйский райсуд Белгородской области признал бывшего сотрудника ЛО МВД России на транспорте Александра Рощупкина виновным в злоупотреблениях должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и в неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 4 ст. 272 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Белгородской области, бывшему сотруднику полиции назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Преступление было вскрыто в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России совместно с сотрудниками управления собственной безопасности регионального УМВД. «Являясь дежурным линейного отдела полиции на железнодорожной станции «Валуйки» Белгородского ЛО МВД России на транспорте, Рощупкин, используя свое служебное положение, преследуя корыстные цели, незаконно получал служебную информацию в интересах сторонних коммерческих структур»,- рассказали в ведомстве.

Экс-полицейский не согласился с приговором и обжаловал его. Белгородский облсуд отклонил жалобу осужденного.

Сергей Толмачев