Песков назвал условие нормализации отношений России и Молдавии
Молдавия для нормализации отношений с Россией должна отпустить политзаключенных, в том числе бывшую главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«И нужно просто декларировать свою заинтересованность в выстраивании добрых отношений с Россией»,— сказал Дмитрий Песков журналистам на премии «Евразия» (цитата по ТАСС). Он призвал власти Молдавии «отказаться от линии, в основе которой лежит русофобство».
В августе 2025 года суд в Молдавии приговорил Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии «Шор». По версии следствия, глава автономии систематически ввозила деньги для финансирования партии из России. Сама она называла дело сфабрикованным.