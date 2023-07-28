Главные новости за 24 — 28 июля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад об осквернении монумента «Родина-мать зовет!». Фигуранткой уголовного дела стала 23-летняя блогер из Самары.

На пост главы Арбитражного суда Саратовской области претендуют действующий председатель инстанции Алексей Горябин и глава Волжского районного суда Саратова Владимир Великанов.

В Волгограде воссоздали надписи у Дома Павлова.

Астраханская область поднялась в рейтинге по численности среднего класса. Остальные регионы «Ъ — Средняя Волга» опустились. У Астраханской области в этом году 28 место, у Саратовской — 54-е, Волгоградской — 60-е, а у Пензенской — 68-е.

В Саратове определились с подрядчиками для уже возводимых домов для переселенцев из аварийного жилья. Чиновники объяснили начало строительства до организации соответствующих торгов и заключения договоров проведением «подготовительных работ», при этом по некоторым адресам на момент получения такого ответа уже были возведены несколько этажей. После окончания обязательных для соблюдения законности процедур подряды на строительство получили компании, проводившие «подготовительные работы».

В отношении «Ситиматик-Волгоград» возбуждено дело из-за тарифов на перевозку мусора.

Стали известны кандидаты в городскую думу Волгограда. За исключением спортсменов, среди соискателей мандатов мало новых лиц. Ветераны СВО представлены минимально, а большинство реальных претендентов на места в думе уже занимают эти кресла.

Дефицит бюджета достиг в Саратове предела.

Спикер Саратовской облдумы призвал коллег отказаться от разработанных врагами смартфонов. Михаил Исаев считает, что также исключить из рабочего процесса нужно иностранные сервисы электронной почты и мессенджеры. Не все фракции регпарламента поддержали инициативу.

В Астраханской области может появиться контейнерный терминал для МТК «Север-Юг». Депутаты называют развитие портов «вызовом времени». Эксперты отмечают, что в том числе терминал нужен для обеспечения дешевой региональной логистики.

Волжский район Саратова возглавил Евгений Киселев.

Зампред саратовского правительства — министр сельского хозяйства Роман Ковальский получил представление за нарушение антикоррупционного законодательства.

Кассационный суд оставил в силе приговор сыну экс-омбудсмена РФ Антону Астахову. Бизнесмена осудили на 3,5 года колонии общего режима за мошенничество. Суд установил, что господин Астахов вместе с партнером вывел со счетов компании потерпевшего порядка 75 млн руб., которые тот взял в кредит в саратовском «НВК-банке».

Экс-заместитель мэра Волгограда Олег Тетерятник возглавил коммунальные «Концессии».

В Саратове оборонные предприятия планируют освободить от земельного налога.

Спикер ГД Вячеслав Володин заявил о преображении саратовского ботанического сада.

Саратовские застройщики в досудебном порядке заключают допсоглашения на возведение детсадов.

В Саратове снизили стоимость «льготного» квадратного метра.

Власти Волгоградской области не смогли получить коммерческие кредиты для покрытия дефицита регионального бюджета. В планы чиновников вмешалась политика Центробанка. Дефицит и долг региона в любом случае продолжат расти, однако катастрофических последствий пока ни власти, ни наблюдатели не ожидают.

В Астрахани бывшую замминистра арестовали за закупку тестов на коронавирус без конкурса.

Саратовская область получила 557 млн руб. на расселение пяти домов в Летном городке Энгельса.

В Волгограде завели уголовное дело на сознавшуюся в избиении ребенка-инвалида мать.

В Казахстан ограничили ввоз саратовской молочной продукции.

Астраханский губернатор предложил развивать в регионе круизный туризм.

После публикации «Ъ» Саратовская область выкупила ДК «Тантал».

Новым военкомом Астраханской области стал полковник Владислав Демидов.

В Саратовской области ввели ограничения из-за менингита.

Дарья Васенина

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