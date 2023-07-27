Астраханский губернатор предложил развивать в регионе круизный туризм

По итогам 2022 года Астраханская области вошла в топ-10 регионов России по росту туристического потока. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Бабушкин. По словам главы региона, за 2022 год число желающих отдохнуть в Астраханской области выросло на 30%.

«Рост продолжается и в этом году», - уверен господин Бабушкин: «Наш регион всё ещё известен как рыбацкая мекка, но мы давно выросли из этого определения». Губернатор считает, что у Астраханской области есть шансы войти в число крупнейших туристических центров страны.

Чиновник вспомнил о контракте с «Туризм.РФ», призванным «профинансировать строительство гостиниц», а также про путешествия на воде. По словам господина Бабушкина, Астраханская область может предложить организовать и речные и морские круизы, способные заинтересовать в том числе и иностранцев.

Никита Маркелов

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