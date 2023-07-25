Помощь с моря

Планы строительства контейнерного терминала для приема морских грузов обсуждают в Астраханской области. Председатель совета директоров международной транспортной компании FESCO Андрей Северилов встретился с губернатором региона Игорем Бабушкиным. Предполагается, что новый объект станет частью международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг», сложности в работе которого среди прочего связаны с нехваткой инфраструктуры в Астрахани. Депутаты называют развитие портов «вызовом времени». Эксперты отмечают, что в том числе терминал нужен для обеспечения дешевой региональной логистики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объект компании FESCO станет первым контейнерным терминалом на Волге

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Объект компании FESCO станет первым контейнерным терминалом на Волге

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Председатель Совета директоров транспортной группы FESCO Андрей Северилов встретился с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным. Собеседники обсудили вопросы развития контейнерного терминала на территории региона, сообщили в пресс-службе компании. Во встрече также приняли участие заместитель председателя областного правительства Денис Афанасьев, министр промышленности, торговли и энергетики региона Илья Волынский и вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей ­Мытенков.

«На встрече стороны рассмотрели различные аспекты и перспективы создания в Астраханской области современного контейнерного терминала, который бы обслуживал растущий грузопоток МТК „Север — Юг“. Запуск терминального комплекса позволит FESCO не только масштабировать существующие маршруты на Транскаспийской ветке МТК, но и организовать собственные логистические сервисы в рамках коридора „Север — Юг“, что придаст импульс для дальнейшего развития торговоэкономического потенциала региона»,— говорится в ­сообщении.

Андрей Северилов отметил, что FESCO готова помочь развить в регионе логистику, «в том числе мы заинтересованы в создании современного контейнерного терминала на Каспии». Руководство компании заявляет: Астраханская область может сыграть немаловажную роль в развитии МТК «Север-Юг», «который сейчас приобретает ключевое значение для внешнеторговых связей ­России».

По мнению топ-менед­жера, создание логистических центров в Астраханской области может оказать существенное влияние на развитие инфраструктуры субъекта РФ, «дать толчок к модернизации, а также открытию новых экспортных возможностей для предприятий ­области».

FESCO — частная транспортно-логистическая компания с портовыми, железнодорожными и логистическими активами. Группе принадлежит Владивостокский морской торговый порт пропускной способностью 5 млн тонн генеральных грузов и нефтепродуктов, 150 тыс. автомобилей и колесной техники и 670 тыс. TEU контейнерных грузов (TEU — условное обозначение 20футового ISO-контейнера, предназначенного для морских или интермодальных ­перевозок).

В FESCO также входит железнодорожный оператор «Трансгарант». В управлении группы находится парк контейнеров в 110 тыс. TEU, около 10 тыс. фитинговых платформ (специализированные платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров). Флот FESCO включает 22 судна, которые преимущественно работают на собственных морских линиях.

Основные акционеры группы — Зиявудин Магомедов (32,5%), Михаил Рабинович (26,5%), Андрей Северилов (23,8%).

По итогам 2021 года чистая прибыль FESCO по МСФО выросла в 4,5 раза, до 37,8 млрд руб., выручка — в 1,8 раза, до 113,7 млрд руб., EBITDA — в четыре раза, до 47,5 млрд руб. В 2022 году показатели продолжали расти, чистая прибыль в первом полугодии увеличилась на 25%, до 14,5 млрд руб., выручка — на 75%, до 84,3 млрд руб., EBITDA — более чем вдвое, до 38 млрд руб.

Заместитель председателя комитета по экономике и инвестиционной политике думы Астраханской области Андрей Маркин назвал расширение портовой инфраструктуры в регионе вызовом времени, продиктованным необходимостью поддержать развитие МТК «Север — Юг». В условиях санкций коридор становится основным для доставки товаров в Россию и пока не справляется с возросшей нагрузкой. В том числе проблемы связаны с нехваткой причалов и контейнерных терминалов в Астрахани, куда везут грузы из Ирана, Индии и Азербайджана.

Управляющий партнер ООО «Инфра Проекты» (компания специализируется на консалтинге, инжиниринге, управлении проектами в области мультимодальной логистики, транспортной инфраструктуры и эффективной коммерциализации прилегающих территорий) Алексей Безбородов рассказал, что в России существует много контейнерных терминалов, но на Волге нет ни одного.

Собеседник «Ъ» отметил, что в представленной на сегодняшний день информации конкретики нет. По его мнению, в Астраханской области нет потребности для создания масштабного объекта. «Контейнерный терминал нужен, но в первую очередь не для транзита, а для обеспечения местного населения дешевой логистикой»,— прокомментировал господин Безбородов перспективу использования логистического комплекса для развития МТК ­«Север —Юг».

Алексей Безбородов предположил, что терминал могут построить в границах Астрахани: «Физически он будет речным, но по статусу и юридическому оформлению — морским». Эксперт полагает, что для реализации проекта потребуется причал с глубиной 5–6 м, контейнерные перегружатели и другая техника, а также бетонная площадка площадью 2–10 га и склады. По его словам, необходимая рабочая сила в Астрахани есть. Стоимость проекта эксперт оценил минимум в $40–50 млн, сроки реализации — от полугода до полутора лет в зависимости от выбора места и наличия подходящего причала.

Дарья Васенина

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