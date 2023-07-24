Арбитражный суд Саратовской области может возглавить нынешний председатель Волжского районного суда

Через неделю Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) заслушает заявления кандидатов в председатели Арбитражного суда (АС) Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе органа.

31 июля ВККС изучит работу, биографии и доходы действующего председателя инстанции Алексея Горябина и главы Волжского районного суда Саратова Владимира Великанова. Затем одного из кандидатов рекомендуют Президенту РФ Владимиру Путину.

Господин Горябин находится на указанном посту с ноября 2017 года, предстоящей осенью закончится шестилетний срок его полномочий. До этого он работал в Арбитражном суде Республики Татарстан и АС Самарской области.

Господин Великанов возглавляет волжский суд с августа прошлого года, до этого о председательствовал в Саратовском и Ленинском районных судах, также работал в Саратовском областном суде.

Дарья Васенина