Дефицит бюджета достиг в Саратове предела

На заседании бюджетной комиссии Саратовской городской думы председатель комитета по финансам мэрии Александр Струков рассказал о поправках в бюджет этого года.

За счет собственных доходов казна пополнится на 222 млн руб., 202 млн руб. из которых составляют налоговые поступления, 2,1 млрд руб. выделят из бюджета Саратовской области.

Деньги пойдут на ряд целей, среди которых, в том числе, расселение аварийного жилья, вылов бродячих собак, 165 млн руб. на зарплаты в муниципальных учреждениях и 1 млн руб. на субсидии по предупреждению банкротства для «Усть-Курдюм Водоканал» и «Саратовский коммунальный комплекс».

Господин Струков отметил, что дефицит бюджета составит 1,4 миллиарда рублей. На вопрос коллеги Евгения Алая (КПРФ) насчет перспектив чиновник ответил: «Размер дефицита достиг предельного значения. Бюджетный кодекс ставит ограничение 10% от доходов. Сегодня он составляет 9,7%. Дальше наращивать невозможно».

Дарья Васенина

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