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Экс-заместитель мэра Волгограда возглавил коммунальные «Концессии»

Олег Тетерятник занял пост директора волгоградских «Концессий водо- и теплоснабжения». Соответствующая информация появилась на сайтах обеих организаций.

Господин Тетерятник ушел с поста волгоградского вице-мэра по ЖКХ минувшей весной — тогда же он занял должность заместителя руководителя «Концессий».

Один из предыдущих руководителей волгоградской коммунальной структуры Сергей Сивоконь стал обвиняемым по по делу о злоупотреблении полномочиями — следователи полагают, что его работа стала одной из причин «фекального прорыва» минувшей осенью.

Никита Маркелов

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