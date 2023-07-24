Глава СКР запросил доклад об осквернении монумента «Родина-мать зовёт!»

Руководитель СУ СКР Александр Бастрыкин запросил у следственного управления по Волгоградской области доклад об осквернении Мамаева кургана, сообщили в пресс-службе информационного центра федерального ведомства. Ранее местная полиция завела уголовное дело на 23-летнюю видеоблогера из Самары.

20 июля Алена Агафонова разместила в запрещенной в РФ социальной сети видео, на котором запечатлела свою прогулку по мемориальному комплексу. Девушка навела камеру на композиционный центр ансамбля, приблизила грудь скульптуры «Родина-мать зовёт!» и показала неприличный жест. Ролик удалили на следующий день, но его успели распространить в интернете.

Дело об осквернении мест захоронения (ч. 1 ст. 244 УК РФ) ведут в ОП № 4 УМВД по Волгограду. СУ СКР региона ходатайствует о передаче дела в свое производство. Генерал юстиции Бастрыкин ждет доклад от руководителя областного следственного управления Василия Семенова.

Дарья Васенина

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