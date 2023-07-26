В Саратове снизили стоимость «льготного» квадратного метра

Нормативную цену квадратного метра в Саратове на третий квартал этого года установили в размере 70,5 тыс. руб. Соответствующее постановление за подписью главы городской администрации Лады Мокроусовой опубликовали на сайте мэрии.

Отметим, документ датирован 20-м июля. Третий же квартал начался 1-го числа этого месяца.

В постановлении прописана стоимость квадратного метра, используемая при расчете сумм выплат на покупку жилья и для приобретения квартир некоторым категориям населения, в том числе детям-сиротам и переселенцам из аварийного жилья.

Во втором квартале этого года норматив составлял 71,6 тыс. руб.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.