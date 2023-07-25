Спикер Саратовской облдумы призвал коллег отказаться от разработанных врагами смартфонов

Председатель Саратовской областной думы Михаил Исаев высказался в своем Telegram-канале о необходимости чиновникам и депутатам региона отказаться от использования на работе «смартфонов, разработанных корпорациями из вражеских государств».

Господин Исаев считает, что также исключить из рабочего процесса нужно иностранные сервисы электронной почты и мессенджеры.

«Передача рискованными способами информации и документации может привести к крайне негативным последствиям», — объяснил спикер облдумы.

Михаил Исаев уточнил, что в регпарламенте начался процесс импортозамещения системы электронного сопровождения заседаний. Теперь планируют заняться мониторингом смартфонов и мессенджеров.

Спикер саратовской облдумы выпустил заявление после выступления Председателя Совета федерации Валентины Матвиенко. Парламентарий высказала мнение, что российские госслужащие не должны использовать устройства Apple, в том числе iPhone, для служебных нужд. По мнению госпожи Матвиенко, от такой техники необходимо отказаться из соображений государственной безопасности.

«По крайней мере точно нельзя их использовать в служебных целях, потому что наши непартнеры уже весь мир прослушивают. Это уже давно доказано, никто не отрицает, что такая возможность есть», — прокомментировала политик на пресс-конференции.

Дарья Васенина

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