Саратовская область выкупила ДК «Тантал»

В здании дома культуры обанкротившегося завода «Тантал» продолжит размещаться Саратовский академический театр оперы и балета. О приобретении регионом объекта сообщила в своем Telegram-канале министр культуры региона Наталия Щелканова.

На покупку заложили средства из областного бюджета. В ближайшее время обещают начать документальное оформление сделки.

«Приобретение в областную собственность здания ДК „Тантал“ позволит направить денежные средства, которые театр оперы и балета ежемесячно платил за аренду, на эффективное развитие: модернизацию, техническое оснащение, обновление костюмов и музыкальных инструментов», — пишет госпожа Щелканова.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин озаботился вопросом приобретения здания после публикации «Ъ», в которой сообщалось об условиях аренды театром. Несмотря на заверения от региональных властей и представителей культурного учреждения, оказалось, что контракт действует до окончания реконструкции исторического здания на Театральной площади или до продажи ДК — о последнем в кабмине забыли.

Реконструкция Театра оперы и балета началась в 2020 году. Изначально региональное правительство обещало завершить работы к декабрю 2022 года, однако прошлым летом сроки перенесли на декабрь 2023-го.

Недавно анонсированная продажа здания ДК стала третьей. В прошлые разы желающих приобрести объект не нашлось.

Дарья Васенина

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