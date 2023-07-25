В Саратове оборонные предприятия планируют освободить от земельного налога

Депутаты Саратовской городской думы на заседании постоянной комиссии по бюджетно-финансовым вопросам, местным налогам и сборам сформировали рабочую группу для разработки мер поддержки оборонно-промышленных предприятий. Об этом рассказали в пресс-службе представительного органа.

Инициатива принадлежит прокурору города Максиму Енишевскому. Проект решения предполагает освобождение на 2023-2024 гг. от уплаты земельного налога предприятий, включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса министерства промышленности и торговли РФ.

«Принятие проекта решения позволит указанным организациям использовать сэкономленные ресурсы для финансирования основной деятельности», — говорится в релизе.

Депутаты отправили вопрос на детальное обсуждение в рабочую группу. После окончания ее работы проект снова рассмотрит комиссия.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.