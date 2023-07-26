Вячеслав Володин заявил о преображении в Саратове ботанического сада

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин намерен заняться благоустройством саратовского ботанического сада. Об этом сообщили в своем Telegram-канале региональные сторонники политика.

Господин Володин отметил, что долгие годы территория находилась в упадке. К депутату регулярно обращались горожане и сотрудники Саратовского государственного университета, в ведении которого находится сад. Саратовцы просили помочь в благоустройстве территории.

«Руководство университета подготовило предложение, которое, думаю, что удастся реализовать. Надо, конечно, будет искать и денежные средства, и контролировать реализацию, но дело того стоит», — заявил Вячеслав Володин.

В ботаническом саду планируют починить забор, отремонтировать теплицы и оранжереи, установить современные системы полива и освещения, проложить тропинки из гравия.

Совещание по обозначенному вопросу намереваются провести в августе.

Дарья Васенина

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