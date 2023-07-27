В Волгограде завели уголовное дело на сознавшуюся в избиении ребенка-инвалида мать

Дознаватели Тракторозаводского отделения полиции Волгограда возбудили дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенном с жестоким обращением с ним (ст. 156 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Установлено, что 54-летняя мать 16-летней девушки с ограниченными возможностями регулярно употребляет алкоголь и избивает ребенка «руками, а также при помощи предметов, подвернувшихся под руку».

После очередного эпизода девочка ушла из дома. Ее нашли сотрудники полиции. На теле школьницы зафиксировали множество травм.

Мать девушки задержали. Она признала вину. Полиция собирает материалы для лишения ее родительских прав. Подростка поместили в социально-реабилитационное учреждение.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.