Срок в кредит

Сын бывшего уполномоченного по правам человека России Павла Астахова Антон Астахов не смог обжаловать приговор — его осудили на 3,5 года колонии общего режима за мошенничество. Суд установил, что Антон Астахов вместе с партнером вывел со счетов компании потерпевшего порядка 75 млн руб., которые тот взял в кредит в саратовском «НВК-банке». Защита осужденного готовит жалобу в Верховный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защита Антона Астахова заявляет о множестве нарушений в ходе суда

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Защита Антона Астахова заявляет о множестве нарушений в ходе суда

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Коллегия по уголовным делам первого Кассационного суда общей юрисдикции в составе Светланы Пригариной, Ксении Сосновской, под председательством Владислава Ванина оставила в силе приговор сыну бывшего омбудсмена РФ Павла Астахова, бизнесмену Антону Астахову. 21 ноября 2022 года Фрунзенский районный суд Саратова признал его виновным в мошенничестве на сумму порядка 75 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Судья Игорь Дюжаков приговорил подсудимого к трем с половиной годам колонии общего режима.

Суд также взыскал с подсудимого 75 млн руб. по иску директора ООО «Омега», удовлетворив гражданский иск потерпевшего директора компании Евгения Разгоняева.

Согласно тексту приговора, подсудимый летом-осенью 2019 года вместе с партнером Дмитрием Аресьевым узнали, что потерпевший — владелец ООО «Омега» Евгений Разгоняев — не может получить кредит, и предложили помощь. Обвинение утверждало, что подсудимый с коллегой попросили за услуги половину кредитных средств. Злоумышленники якобы пообещали погасить свою половину займа.

Господин Разгоняев получил 75 млн руб. в саратовском «НВК-Банке», деньги были переведены на счета ООО «Омега». Далее Дмитрий Аресьев якобы попросил у потерпевшего доступ к счетам, чтобы вывести оттуда оговоренную половину кредитных средств. Господин Разгоняев передал тому флеш-накопитель с электронным ключом, воспользовавшись которым, коллега Антона Астахова с помощью ряда сделок перевел со счетов «Омеги» 74,446 млн руб. на подконтрольные фигурантам фирмы (ООО «Горизонт РС», ООО «Торговый дом НЛМК», ООО «Марсель», ООО «Джекс». — «Ъ»). У кредитора таким образом осталось 543,5 тыс. руб. Представитель потерпевшего уверял суд, что тот не стал бы брать упомянутый кредит, если бы не обещания Антона Астахова.

Антон Астахов настаивал на собственной невиновности. Он уверял суд, что денег не получал, с потерпевшим познакомился только на очной ставке в ходе следственных действий, а к упомянутым организациям отношения не имеет.

Обжалуя приговор, подсудимый настаивал, что положенные в основу доказательства носят предположительный характер. По его мнению, обвинение выстроено на противоречивых показаниях потерпевшего, а исследованные доказательства рисуют иную картину происходящего. Не согласился Антон Астахов и с тем, что суд взыскал с него всю сумму выведенных со счетов ООО «Омега» средств, но не учел, что часть средств была возвращена.

Защита подсудимого указывала, что суд первой инстанции отказался изучать часть существенных доказательств и документов.

«Несмотря на то, что государственный обвинитель отказался от обвинения в части использования Антоном Астаховым своего авторитета, обширных связей и знакомств среди руководства кредитных организаций, а также авторитета семьи, защита полагает, что суд не исключил данные обстоятельства, незаконно положив их в основу приговора»,— цитирует суд апелляционную жалобу.

«Общая сумма перечисленных денежных средств с расчетного счета ООО „Омега“ на расчетные счета организаций, с которых произошло списание денег, составила 75606140 руб., из которых 606140 руб. являются иными источниками доходов ООО „Омега“. При таких обстоятельствах, мотивы, по которым суд указал в приговоре, что „денежные средства в сумме 553540 руб. остались находиться на расчетном счете ООО «Омега»“ не приведены»,— указывала ­защита.

Кроме того, адвокаты указали на отсутствие свидетельств распоряжения средств подзащитным.

Защитник Антона Астахова Татьяна Шилова рассказала «Ъ», что процесс шел с многочисленными нарушениями: «Половина доказательств, которые оправдывают Астахова, в приговоре суд вообще не привел и никакую оценку им не дал. У потерпевшего был доступ к счетам, и он спокойно управлял ими. Часть денег вернулась именно потерпевшему. Прокурор отказался от части обвинения, а суд это проигнорировал». Госпожа Шилова добавила, что если дело рассмотрит коллегия Верховного суда, то вероятность отмены приговора велика из-за большого числа нарушений. Жалобу в ВС РФ сторона защиты планирует подать «максимально быстро».

Уголовное дело, по которому проходит Антон Астахов, было возбуждено 15 февраля 2021 года и расследовалось Следственным комитетом России в отношении неустановленных лиц. 22 ноября 2021 года Антон Астахов был задержан, а на следующий день ему было предъявлено обвинение. Во время следствия бизнесмен находился под домашним арестом. Дмитрий Аресьев задержан не был и сейчас находится в ­розыске.

Уголовное дело в отношении Антона Астахова поступило в Савеловский районный суд Москвы, но на предварительном заседании суд решил, что материалы должны изучать в Саратове, где и было совершено предполагаемое преступление. 22 февраля 2023 года Саратовский областной суд оставил решение первой инстанции без ­изменений.

В день вынесения приговора первой инстанцией судье Игорю Дюжакову поступило еще одно уголовное дело о мошенничестве в АО «НВК-банк» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). На скамье подсудимых должны были оказаться 14 человек, включая бывшего председателя правления Владимира Кравцева. Последнему вменяли девять эпизодов мошенничества в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями руководителем организации (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Следствие считало, что господин Кравцев выводил средства на подконтрольные ему организации, выдавая им невозвратные кредиты, и таким образом похитил 172 млн руб. Судья вернул дело в прокуратуру из-за того, что защитник одного из подсудимых сотрудничала с потерпевшим. В начале мая дело поступило на рассмотрение в Волжский районный суд Саратова.

НВК-банк признан банкротом в марте 2020 года по заявлению ГУ Центрального банка РФ в лице отделения по Саратовской области Волго-Вятского ЦБ РФ.

Никита Маркелов

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