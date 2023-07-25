Зампред саратовского правительства получил представление за нарушение антикоррупционного законодательства

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко внес представление заместителю председателя регионального правительства — министру сельского хозяйства Роману Ковальскому. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, причиной стали нарушения антикоррупционного законодательства.

Прокурорская проверка показала, что 15 служащих министерства, среди которых оказалось семь начальников подразделений, подали недостоверные и неполные сведения об имуществе и имущественных обязательствах за 2022 год.

Надзор также установил, что чиновники минсельхоза предоставили недостоверную информацию об открытых банковских счетах.

Никита Маркелов

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