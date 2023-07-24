В Волгограде воссоздали надписи у Дома Павлова

На мемориале «Памятный знак, посвященный обороне и восстановлению г. Сталинграда, у Дома Павлова» восстановили штукатурку. Об этом сообщили в администрации Волгограда.

На ул. Советская в Центральном районе специалисты воссоздали надпись «Отст(р)оим тебя родной Сталинград! 1942» и подписи участников Черкасовского движения. До этого реконструировали и укрепили кирпичную кладку 13-метрового скульптурного изображения разрушенной во время боев стены здания. В планах восстановить подножие памятника.

Проект восстановления мемориала подготовили в прошлом году. Всего в этом году в Волгограде планируют реконструировать около 40 памятников.

Дарья Васенина

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