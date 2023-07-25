В Саратове сменился глава Волжского района

Волжский район Саратова возглавил Евгений Киселев. Об этом объявила глава города Лада Мокроусова. Предыдущий глава района Владимир Бьятенко ушел в отставку.

Ранее господин Киселев работал заместителем администрации Татищевского района области — его пост временно занял Егише Кехян.

Кадровые изменения прошли после того, как мэрия города опубликовала рейтинг районных властей — его возглавили администрации Октябрьского, Фрунзенского и Ленинского районов. Ответственное за Волжский район структурное подразделение заняло последнее место.

Дарья Васенина