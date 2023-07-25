«На все партии оказывается давление»

Стали известны все кандидаты, выдвинувшиеся на выборы в городскую думу Волгограда. За исключением спортсменов, среди соискателей мандатов мало новых лиц. Ветераны СВО представлены минимально, а большинство реальных претендентов на места в думе уже занимают эти кресла. Эксперты объясняют отсутствие сильных кандидатов от парламентской оппозиции договоренностями с администрацией.
Волгоград выберет городскую думу 8,9 и 10 сентября
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
ТИК Дзержинского района, выполняющая функцию горизбиркома Волгограда, заверила списки шести политических партий, выдвинувших кандидатов на выборы в гордуму Волгограда VII созыва.
Среди кандидатов от «Единой России» больше половины действующих депутатов гордумы, в том числе ее председатель Владлен Колесников, работающий в думе с 2008 года, а также глава комитета по экологии и благоустройству Ирина Фомина и зампред комитета экономики Андрей Биленко, также заседающие в муниципальном собрании по 15 лет.
В числе новичков, в частности, руководители сразу двух волгоградских спортшкол. Это 54летний директор школы «Зенит» Сергей Берендеев, имеющий три высших образования, и директор спортшколы № 15 Иван Селезнев. Господин Селезнев — многократный чемпион мира и Европы по тхэквондо, а также кандидат педагогических наук. Впервые участвует в выборах замдиректора регионального МФЦ Татьяна Краснова, удивившая роликами, где заявила себя кандидатом от строительной отрасли, с которой «тесно связана семья».
В составе общеобластной «партийной тройки» крупнейшей партии, помимо главы Волгограда Владимира Марченко, значатся главврач областной больницы № 1 Наталия Кушнирук и командир отделения добровольческого отряда «Бессмертный Сталинград» Игорь Воробьев.
В СЗРП двух действующих участников СВО выдвинули по списку — территориальную группу № 16 возглавил Иван Костин, а № 18 (обе Красноармейский район) Сергей Матещук. Однако на одномандатные округа эти кандидаты не заявлены. Руководитель реготделения партии Дмитрий Калашников пояснил, что партийцы «не стали рисковать одномандатниками»: по закону воины должны приехать с документами в течение пяти дней после подачи документов, а своевременный приказ командира об отпуске не гарантирован.
Господин Калашников возглавляет список справороссов на выборах.
Раскрученных фигур в списках практически нет. Дмитрий Калашников объясняет это попыткой «играть не в текущий момент, а сформировать команду, которая сможет многое и дальше». Как пример политик назвал Виталия Кравцова, активиста и инвалида-колясочника. «Проект на ближайшие годы у него есть, независимо от того, станет депутатом или нет, чтобы в каждом доме его района был пандус».
На перспективу пытаются работать и в других партиях. Среди кандидатов от ЛДПР Никита Тульнев, который в свои 22 года уже четырежды участвовал в выборах.
Тройку партии номинально возглавляет председатель Леонид Слуцкий, в нее входят предприниматель Артем Глазунов, один из самых богатых депутатов уходящего созыва гордумы, и член облизбиркома Владислав Никоненко.
Депутат Илья Кравченко, исключенный в прошлом году из КПРФ, признался, что вел переговоры с другой партией, но там «не взяли на себя ответственность». В итоге господин Кравченко подал документы как самовыдвиженец (так поступили 11 человек), собрав 211 подписей, которые сейчас проверяет избирком. «На все партии оказывается давление, мысль одна — начальник сказал, все должны стать в струнку и метнуться выполнять»,— рассуждает депутат, отмечая, что работа с людьми важна, «даже если пока верит всего 100 человек».
Список КПРФ в Волгограде возглавит секретарь областного комитета Олег Дмитриев. В тройке еще один директор спортшколы (№ 20, готовит шахматистов) Ильдыр Гасанов, а также директор музея металлургического завода «Красный Октябрь» Наталия Болдырева.
Узнаваемых лиц среди кандидатов мало. Экс-секретарь обкома Андрей Шевченко баллотировался на выборах разного уровня много раз, но безуспешно.
Действующий депутат гордумы Андрей Анненко на партконференции был избран кандидатом в новый созыв, но уже после ареста политика по подозрению в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) однопартийцы на заседании бюро обкома отозвали решение и выдвинули кандидатом по его округу 75летного Вячеслава Зотова. Уголовное дело в отношении однопартийца коммунисты по-прежнему никак не комментируют.
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» единственная, которая выдвинула кандидатов только на два, а на все 18 округов, как остальные партии. Во главе списка «пенсионеров» тоже не тройка, а один лишь 39летний Дмитрий Игнатов, ранее участвовавший в выборах безуспешно.
У «Новых людей» во главе списка Лаврентий Жебелев, руководитель АО «Цифровой Регион», получающего сотни миллионов по тендерам госструктур.
Предстоящие выборы «стартовой площадкой» стать не смогут, «потому что они максимально сервильны», уверен политолог Александр Сайгин. «Судя по всему, основные оппозиционные партии согласовывают свои списки с внутриполитическим блоком администрации области. Сильных фигур там не появится, потому что для этого нужно делать громкие заявления, а сейчас на это никто не способен»,— полагает господин Сайгин.
Голосование на выборах депутатов гордумы Волгограда, а также Волжского и Камышина, пройдет в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября.