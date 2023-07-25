«На все партии оказывается давление»

Стали известны все кандидаты, выдвинувшиеся на выборы в городскую думу Волгограда. За исключением спортсменов, среди соискателей мандатов мало новых лиц. Ветераны СВО представлены минимально, а большинство реальных претендентов на места в думе уже занимают эти кресла. Эксперты объясняют отсутствие сильных кандидатов от парламентской оппозиции договоренностями с ­администрацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волгоград выберет городскую думу 8,9 и 10 сентября

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Волгоград выберет городскую думу 8,9 и 10 сентября

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ТИК Дзержинского района, выполняющая функцию горизбиркома Волгограда, заверила списки шести политических партий, выдвинувших кандидатов на выборы в гордуму Волгограда VII созыва.

Среди кандидатов от «Единой России» больше половины действующих депутатов гордумы, в том числе ее председатель Владлен Колесников, работающий в думе с 2008 года, а также глава комитета по экологии и благоустройству Ирина Фомина и зампред комитета экономики Андрей Биленко, также заседающие в муниципальном собрании по 15 лет.

В числе новичков, в частности, руководители сразу двух волгоградских спорт­школ. Это 54летний директор школы «Зенит» Сергей Берендеев, имеющий три высших образования, и директор спортшколы № 15 Иван Селезнев. Господин Селезнев — многократный чемпион мира и Европы по тхэквондо, а также кандидат педагогических наук. Впервые участвует в выборах замдиректора регионального МФЦ Татьяна Краснова, удивившая роликами, где заявила себя кандидатом от строительной отрасли, с которой «тесно связана семья».

В составе общеобластной «партийной тройки» крупнейшей партии, помимо главы Волгограда Владимира Марченко, значатся главврач областной больницы № 1 Наталия Кушнирук и командир отделения добровольческого отряда «Бессмертный Сталинград» Игорь Воробьев.

В СЗРП двух действующих участников СВО выдвинули по списку — территориальную группу № 16 возглавил Иван Костин, а № 18 (обе Красноармейский район) Сергей Матещук. Однако на одномандатные округа эти кандидаты не заявлены. Руководитель реготделения партии Дмитрий Калашников пояснил, что партийцы «не стали рисковать одномандатниками»: по закону воины должны приехать с документами в течение пяти дней после подачи документов, а своевременный приказ командира об отпуске не ­гарантирован.

Господин Калашников возглавляет список справороссов на выборах.

Раскрученных фигур в списках практически нет. Дмитрий Калашников объясняет это попыткой «играть не в текущий момент, а сформировать команду, которая сможет многое и дальше». Как пример политик назвал Виталия Кравцова, активиста и инвалида-колясочника. «Проект на ближайшие годы у него есть, независимо от того, станет депутатом или нет, чтобы в каждом доме его района был пандус».

На перспективу пытаются работать и в других партиях. Среди кандидатов от ЛДПР Никита Тульнев, который в свои 22 года уже четырежды участвовал в выборах.

Тройку партии номинально возглавляет председатель Леонид Слуцкий, в нее входят предприниматель Артем Глазунов, один из самых богатых депутатов уходящего созыва гордумы, и член облизбиркома Владислав ­Никоненко.

Депутат Илья Кравченко, исключенный в прошлом году из КПРФ, признался, что вел переговоры с другой партией, но там «не взяли на себя ответственность». В итоге господин Кравченко подал документы как самовыдвиженец (так поступили 11 человек), собрав 211 подписей, которые сейчас проверяет избирком. «На все партии оказывается давление, мысль одна — начальник сказал, все должны стать в струнку и метнуться выполнять»,— рассуждает депутат, отмечая, что работа с людьми важна, «даже если пока верит всего 100 ­человек».

Список КПРФ в Волгограде возглавит секретарь областного комитета Олег Дмитриев. В тройке еще один директор спортшколы (№ 20, готовит шахматистов) Ильдыр Гасанов, а также директор музея металлургического завода «Красный Октябрь» Наталия Болдырева.

Узнаваемых лиц среди кандидатов мало. Экс-секретарь обкома Андрей Шевченко баллотировался на выборах разного уровня много раз, но безуспешно.

Действующий депутат гордумы Андрей Анненко на партконференции был избран кандидатом в новый созыв, но уже после ареста политика по подозрению в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) однопартийцы на заседании бюро обкома отозвали решение и выдвинули кандидатом по его округу 75летного Вячеслава Зотова. Уголовное дело в отношении однопартийца коммунисты по-прежнему никак не ком­ментируют.

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» единственная, которая выдвинула кандидатов только на два, а на все 18 округов, как остальные партии. Во главе списка «пенсионеров» тоже не тройка, а один лишь 39летний Дмитрий Игнатов, ранее участвовавший в выборах безуспешно.

У «Новых людей» во главе списка Лаврентий Жебелев, руководитель АО «Цифровой Регион», получающего сотни миллионов по тендерам ­госструктур.

Предстоящие выборы «стартовой площадкой» стать не смогут, «потому что они максимально сервильны», уверен политолог Александр Сайгин. «Судя по всему, основные оппозиционные партии согласовывают свои списки с внутриполитическим блоком администрации области. Сильных фигур там не появится, потому что для этого нужно делать громкие заявления, а сейчас на это никто не способен»,— полагает господин Сайгин.

Голосование на выборах депутатов гордумы Волгограда, а также Волжского и Камышина, пройдет в течение трех дней — 8, 9 и 10 ­сентября.

Рустам Гайфуллин