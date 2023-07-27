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Запретный плод для регпарламента

В Саратовской областной думе предлагают отказаться от техники из «вражеских государств»

Спикер Саратовской облдумы Михаил Исаев после заявления главы Совфеда Валентины Матвиенко о необходимости отказаться от техники Apple призвал провести в регпарламенте процедуру «мониторинга смартфонов и мессенджеров, используемых в рабочих целях». Фракции неоднозначно отнеслись к намерению. Политологи считают, что дальнейшая судьба инициативы зависит от позиции федеральных властей.

Рекомендацию не использовать технику Apple в думе объясняют соображениями безопасности

Рекомендацию не использовать технику Apple в думе объясняют соображениями безопасности

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Рекомендацию не использовать технику Apple в думе объясняют соображениями безопасности

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Председатель Саратовской областной думы Михаил Исаев заявил в своем Telegram-канале о необходимости чиновникам и депутатам региона отказаться от использования в рабочих целях смартфонов, «разработанных корпорациями из вражеских государств».

«Всем известно, что цифровые технологии сейчас позволяют знать о человеке буквально все, а телефон — давно уже не просто средство связи. Это в прямом смысле агрегатор полной информации о каждом из нас»,— объяснил господин Исаев.

Также спикер регпарламента считает, что отказаться стоит и от электронных почт на иностранных серверах, и от зарубежных мессенджеров. Политик уточняет, что речь идет о деловой переписке и профессиональной деятельности. Михаил Исаев призывает искать ­отечественные аналоги сервисов, а если не удастся, «избегать такой формы взаимодействия в принципе».

«Все должны понимать, что передача рискованными способами информации и документации может привести к крайне негативным последствиям»,— отметил парламентарий.

Господин Исаев рассказал, что в областной думе уже «приступили к процессу импортозамещения». В заксобрании перешли на «отечественную систему электронного сопровождения заседаний» — годом ранее трансляции с мероприятий облдумы перенесли с YouTube на Rutube. Теперь в регпарламенте намерены заняться вопросом «мониторинга смартфонов и мессенджеров, используемых в рабочих целях».

Спикер саратовской облдумы выпустил заявление после выступления председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Парламентарий высказала мнение, что российские госслужащие не должны использовать устройства Apple, в том числе iPhone, для служебных нужд. По мнению госпожи Матвиенко, от такой техники необходимо отказаться из соображений государственной безопасности.

«По крайней мере точно нельзя их использовать в служебных целях, потому что наши непартнеры уже весь мир прослушивают. Это уже давно доказано, никто не отрицает, что такая возможность есть»,— прокомментировала политик свою же инициативу на пресс-конференции.

Пользоваться техникой Apple в служебных целях уже нельзя сотрудникам Минпросвещения, Минпромторга, Минцифры и «Ростеха». В скором времени запрет могут ввести в Центризбиркоме РФ. В марте «Ъ» писал, что сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовали поменять телефоны iPhone на смартфоны других марок с иной операционной системой.

Ранее ФСБ РФ обвинила компанию Apple в тесной работе с Агентством национальной безопасности США и атаке на тысячи iPhone российских чиновников.

«На данный момент законодательно к этому вопросу мы не планируем подходить. Мой призыв отказаться от смартфонов, разработанных корпорациями из вражеских государств, электронных почт от иностранных сервисов адресован и к депутатам, и к сотрудникам органов власти»,— сказал «Ъ» Михаил Исаев.

Спикер облдумы уточнил, что речь идет о продукции компании Apple, «так как известно, что эти смартфоны максимально „сливают“ информацию о нас зарубежным источникам».

Он назвал использование «таких аппаратов и технологий» в рабочих целях недопустимым. Господин Исаев уточнил, что имеет в виду обмен документами или информацией для служебного пользования. Депутат полагает, что говорить о санкциях пока рано: «Необходимо провести мониторинг и подобрать безопасные ­аналоги».

Глава фракции КПРФ в Саратовской облдуме Александр Анидалов отметил, что знаком только с попытками выпустить отечественные ПО и технику. Собеседник уточнил, что решение о запрете использования каких-либо сервисов и аппаратов должно приниматься на федеральном уровне.

«Чтобы дискредитировать, так тут не надо особо прослушивать. Они в прямом эфире это делают, размахивают, заявляют. Послушай, что на думе обсуждают, так вся власть будет дискредитирована, никакие iPhone не понадобятся. На мой взгляд, что нас опять кто-то прослушивает, совершенно похоже на охоту на ведьм»,— заявил ­политик.

Председатель регионального отделения ЛДПР Дмитрий Пьяных отметил важность инициативы в связи с противостоянием не только на фронте, но и в информационном пространстве. «У нас сайт ЛДПР периодически подвергается атакам, видимо, вражеских государств»,— рассказал ­политик.

Господин Пьяных отметил, что предстоит понять, как заменить «вошедшие в обиход цифровые сервисы, без которых иногда сложно скоординировать рабочий процесс».

«Мы давно предлагаем как можно больше использовать отечественных разработок в работе чиновников и органов власти. С этих структур нужно начинать внедрение в повсеместную жизнь российских мобильных телефонов, транспорта, программного обеспечения. Надо подходить к этому здраво: если запрещаем, давать альтернативу»,— заметил политик. Дмитрий Пьяных уточнил, что распоряжений или указаний пока не поступало.

Депутат Саратовской областной думы Илья Захаров («Новые люди») считает, что отказаться от использования в рабочих целях смартфонов, разработанных корпорациями из недружественных государств, следовало уже давно: «Это элементарные меры безопасности, которые могут уберечь от иностранного вмешательства в нашу жизнь».

Господин Захаров призвал внимательно отнестись к выбору средств хранения и распространения информации. «Гаджеты являются рабочим инструментом, это действительно удобно, и представить современный мир без них невозможно. Но мы должны понимать, что полностью неуязвимых систем не существует»,— отметил собеседник.

Политолог Александр Пантелеев уверен, что высказывание Михаила Исаева обусловлено федеральной конъюнктурой: «Мы имеем дело со служебным подходом. Если нужно, значит сделаем, а как следить за осуществлением запрета — разберемся потом. С другой стороны, из самого запрета возникает как минимум возможность контроля. А вероятность наказания может повлиять на пользователей». Собеседник „Ъ“ добавил, что дальнейшая судьба инициативы будет зависеть от позиции федеральных властей.

Дарья Васенина

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