В Казахстан ограничили ввоз саратовской молочной продукции

Министерство торговли и интеграции Казахстана сообщает о выявлении в пробах молочной продукции из России несоответствия жирно-кислотного состава. Соседнее государство отказалось от продукции саратовского завода.

Несоответствие в числе прочих нашли в произведенном на ТОО «Саратовский молочный комбинат» и ТОО «Энгельский молочный комбинат». В списке еще три компании.

«В рамках лабораторного контроля на границе вновь установлено несоответствие жирно-кислотного состава ультрапастеризованного молока „Добрая буренка“ жирностью 3,2% производства ТОО „Саратовский молочный комбинат“. Ввоз продукции данного предприятия на территорию Казахстана временно ограничен», — говорится в релизе.

Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК сообщил о произошедшем в Россельхознадзор.

Дарья Васенина

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