Саратовские застройщики заключают допсоглашения на возведение детсадов

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал в своем Telegram-канале о застройщиках, согласившихся в досудебном порядке дополнить получившие разрешения проекты социальной инфраструктурой.

«Теперь главное условие при выдаче разрешений на строительство — наличие в шаговой доступности социальной инфраструктуры. Если ее не хватает, застройщик должен гарантировать жителям, что параллельно с домами будут возводиться соцобъекты», — обозначил глава региона.

Господин Бусаргин напомнил об исках областного кабмина к уже получившим разрешения на возведение застройщикам. Ряд компаний согласился на заключение досудебных соглашений. На данный момент подписали 10 таких документов.

Речь идет о домах № 3 и 6 на ул. Топольчанская (застройщик ООО «Дубль Л-Риэлт»), доме в 9-м мкр. пос. Солнечный в границах ул. Лисина, Панченко и Оржевского (ООО «ЖК Система») и семи домах в ЖК «Мята» и «Лето», расположенных в 11-м мкр. (ООО СЗ ГК «Кронверк»).

Возле многоэтажек на Топольчанской возведут пристройку на 160 мест к прогимназии «Олимпионик». «Система» построит детский сад на 40 мест. В 11-м мкр. сделают пристройку на 280 мест к МАДОУ «ЦРР — Детский сад № 123 «Планета детства».

Дарья Васенина

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