В Астраханской области назначили нового военного комиссара

Военным комиссаром Астраханской области стал полковник Владислав Демидов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Игоря Бабушкина.

С 2020 года полковник Демидов был заместителем военкома региона. Нового руководителя вице-губернатору — руководителю администрации губернатора Павлу Паутову представил врио командующего войсками Южного военного округа Алексей Авдеев.

В 2000 году Владислав Демидов окончил Кемеровский филиал военного университета связи. На службу вышел начальником отделения связи артиллерии отдельной бригады морской пехоты Каспийской флотилии, награжден четырьмя медалями.

Дарья Васенина

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