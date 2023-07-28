В Астраханской области назначили нового военного комиссара

Военным комиссаром Астраханской области стал полковник Владислав Демидов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Игоря Бабушкина.
С 2020 года полковник Демидов был заместителем военкома региона. Нового руководителя вице-губернатору — руководителю администрации губернатора Павлу Паутову представил врио командующего войсками Южного военного округа Алексей Авдеев.
В 2000 году Владислав Демидов окончил Кемеровский филиал военного университета связи. На службу вышел начальником отделения связи артиллерии отдельной бригады морской пехоты Каспийской флотилии, награжден четырьмя медалями.
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