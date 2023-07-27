Саратовская область получила 557 миллионов на расселение Летки в Энгельсе

Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований выделила Саратовской области 557,2 млн руб. из резервного фонда Правительства РФ на дорасселение аварийного жилья в Летном городке Энгельса. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

Ранее этот вопрос глава региона обсуждал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о пяти домах, которые не включили в программу расселения, поскольку их признали аварийными после 1 января 2022 года. В них живут свыше 320 человек.

Господин Бусаргин отметил, что вопрос с другими 34 домами на Летке решили также при помощи президента. Регион получил деньги на расселение из федерального бюджета.

В начале месяца сотрудники СУ СКР по Саратовской области закончили расследование в отношении экс-главы комитета ЖКХ администрации Энгельсского района Ивана Кононенко. Бывшего чиновника обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), выразившемся в несвоевременном включении аварийных домов в Летном городке в федеральную программу по расселению ветхого жилья.

Дарья Васенина

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