Тест на злоупотребление

Астраханские следователи задержали бывшего замминистра здравоохранения региона Ольгу Агафонову по подозрению в организации злоупотребления полномочиями. Следствие считает, что госпожа Агафонова сперва договорилась с предпринимателем о безвозмездной передаче ведомству тестов на COVID19, а затем заключила с ним два госконтракта, сумма которых превысила 48 млн руб. Силовики утверждают, что тесты были просроченные. Сумму ущерба оценили в 31 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Силовики подозревают бывшего заместителя министра в закупке тестов на COVID-19 без конкурса

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Силовики подозревают бывшего заместителя министра в закупке тестов на COVID-19 без конкурса

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Астраханской области возбудил уголовное дело об организации злоупотребления должностными полномочиями (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ) и о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) в отношении экс-первого заместителя министра здравоохранения региона Ольги Агафоновой и бывшего заместителя главы ведомства. Узнать, о ком идет речь, из открытых источников и от пресс-служб минздрава и СКР в течение дня не удалось.

По версии следствия, в июне 2020 года госпожа Агафонова предложила знакомому директору организации, занимающейся производством диагностических препаратов, «благотворительность» в виде безвозмездной поставки тестов на COVID19. Взамен чиновница якобы пообещала коммерсанту беспрепятственное заключение контрактов на поставку министерству медицинских изделий.

Затем в ноябре того же года первый замминистра поручила подчиненному заместителю главы ведомства подготовить документы для заключения контракта с вышеобозначенной фирмой на поставку ПЦР-тестов для диагностики коронавируса без проведения аукциона и необходимости закупки.

«Последняя, используя свое должностное положение и выполняя заведомо для нее незаконные указания, в декабре 2020 года без проведения аукционных процедур заключила два государственных контракта на общую сумму свыше 48 млн руб.»,— говорится в релизе. Следователи уточнили, что сроки годности большей части поставленных тестов не соответствовали предъявляемым требованиям и составляли менее семи месяцев. В 2022 году часть приобретенных тест-систем списали за ненадобностью.

Следователи полагают, что незаконные действия чиновников привели к необоснованному расходованию бюджетных средств и принесли региональному минздраву 31 млн руб. ущерба.

Злоумышленников вычислили сотрудники УФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Астраханской области.

Ольгу Агафонову задержали. Решается вопрос о мере пресечения. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

Отметим, в промежутке с 2020 по 2022 год в Астраханской области дважды менялись министры здравоохранения. В апреле 2020го после негативной оценки противоковидной работы от губернатора Игоря Бабушкина в отставку ушел Федор Орлов, пост министра занял Алексей Спирин. Господин Спирин написал заявление об увольнении по собственному желанию в августе 2021го, уступив кресло Александру Буркину. Последний остается министром по сегодняшний день.

В прошлом году министерство здравоохранения Астраханской области неоднократно становилось предметом интереса правоохранителей. Бывшая начальница отдела лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности регионального минздрава Анастасия Гудкова получила 2,5 года принудительных работ за злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ) при обеспечении лекарствами онкобольных. Год и три месяца исправительных работ за халатность и злоупотребление (ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 293 УК РФ) в виде приемки несоответствующего медицинского оборудования получила некогда заместитель министра Елена Иванова.

Дарья Васенина