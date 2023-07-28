В Саратовской области ввели ограничения из-за менингита

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин встретился с врио главного государственного санитарного врача по Саратовской области Надеждой Матвеевой и специалистами профильных министерств для обсуждения эпидемиологической ситуации. Об этом руководитель региона сообщил в своем Telegram-канале.

Господин Бусаргин отметил, что в области продолжается рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями. На сегодня заболел 121 человек, из которых 105 — дети. «Наибольшее число приходится на Саратов и Энгельс — 20% и 70% соответственно», — уточняется в релизе.

Для нормализации ситуации решили: усилить профилактические мероприятия в детских учреждениях (утренний фильтр, дезинфекция и т. д.); ограничить работу бассейнов в Энгельсском районе, а также запретить в муниципалитете массовые культурно-развлекательные и спортивные мероприятия с участием детей, выезд групп детей для аналогичных целей; временно запретить детским творческим коллективам района выступать на массовых мероприятиях.

Глава региона уточнил, что на 27 июля в открытых водоемах Энгельсского района энтеровирусов не выявлено.

Дарья Васенина

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