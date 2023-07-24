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Коммерсантъ FM
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В отношении «Ситиматик-Волгоград» возбуждено дело из-за тарифов на перевозку мусора

ООО «Ситиматик-Волгоград» не смогло обжаловать постановления волгоградского УФАС о возбуждении дела о нарушении законодательства о тарифах — решение первой инстанции Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений.

Бывший оператор по обращению с ТКО в Волгоградской область пробовал оспорить законность постановления о возбуждении дела.

Как сообщает пресс-служба УФАС по региону, мероприятия инициированы после обращения областного комитета по регулированию тарифов — чиновники сообщили в надзорное ведомство о возможных нарушениях «Ситиматика» при определении начальной максимальной цены контрактов при проведении аукционов на транспортировку отходов. Рассмотрение было приостановлено на период разбирательства, теперь дело возобновлено.

В УФАС сообщают, что действия «Ситиматик-Волгоград» могут привести как к росту тарифов для граждан. Пострадать могли и интересы управляющих полигонами компаний; однако антимонопольщики не уточнили, как именно. Упомянутые организации в суде требуют с бывшего оператора порядка 0,5 млрд руб долга; они входят в группу компаний «Чистый город». К активам холдинга относится и новый оператор — ООО «Экоцентр». Власти региона представили компании публике на прошлой неделе.

Дарья Васенина

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