Волгоградской области не дали взаймы

Власти Волгоградской области не смогли получить коммерческие кредиты для покрытия дефицита регионального бюджета. В планы чиновников вмешалась политика Центробанка. Дефицит и долг региона в любом случае продолжат расти, однако катастрофических последствий пока ни власти, ни наблюдатели не ожидают. Более того, банковские займы как таковые областной казне нужны только чтобы избежать кассовых разрывов. Но в среднесрочной перспективе существует риск ухудшения динамики собственных доходов, считают ­эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Внутренний долг Волгоградской области на 1 июля 2023 года превысил 62 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Внутренний долг Волгоградской области на 1 июля 2023 года превысил 62 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Комитет финансов Волгоградской области не смог привлечь банки для кредитования дефицита регионального бюджета и частичного погашения его существующих долговых обязательств.

Ведомство проводило сразу 14 аукционов на открытие кредитных линий — 12 по миллиарду руб. и еще два по 500 млн. По условиям тендеров банкам предлагалось выделить финансирование с 31 августа сроком на два года и возможностью возобновления кредитной линии. Максимально чиновники были готовы заплатить по 169,9 млн руб. за каждый кредитный миллиард.

Опубликованные результаты подведения итогов процедур показали: ни на одну закупку не были поданы ­заявки.

В тендерах, опубликованных 7 июля, максимальная цена контракта рассчитана исходя из ключевой ставки в 7,5% годовых. А 21 июля совет директоров Банка России повысил показатель сразу до 8,5% п.п.

«Непонятно, зачем вообще залезать в коммерческие кредиты,— комментирует экономист-географ, главный научный сотрудник НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич,— ведь появились две новые большие опции: казначейские, фактически бюджетные, кредиты на текущие обязательства и инвесткредиты. Последние вообще не учитываются в теле долга регионов, их надо отслеживать отдельно».

Из привлеченных Волгоградской областью инвестиционных кредитов (под 3%) в прошлом году освоили больше 2 млрд на приобретение троллейбусов и автобусов, а в нынешнем 3,2 млрд выделены на развитие нескольких строящихся кварталов в Волгограде и Волжском — за счет федеральных инвестиций там будут развивать ЖКХ и построят детсад.

Нынешние заимствования, по сведениям «Ъ»,— это попытка покрыть за счет кредитов ранее взятые обязательства, по которым пришла пора выплат, в том числе частично получить фондирование под более низкий процент.

Вице-губернатор Александр Дорждеев, курирующий финансовый блок администрации, неофициально считает такую практику одним из главных KPI своей команды, о чем не раз говорил открыто, в том числе на заседаниях областной ­думы.

Дробление закупки одинаковых финансовых услуг на большое количество лотов в таких случаях привычно. Сами чиновники ранее объясняли это желанием увеличить конкуренцию, а значит, и удешевить стоимость привлечения ресурсов для казны. Хотя на практике подобные тендеры прежде выигрывали одни и те же банки.

«Возможно, так закладывается, чтобы в случае чего как раз перекредитоваться было легче, ведь найти даже небольшой банк, который сможет дать миллиард, проще, чем крупный сразу на огромную сумму,— рассуждает эксперт по закупкам, член регионального штаба ОНФ Эдгар Петросян.— В таком случае понадобится соответствующее обеспечение».

Общий внутренний долг Волгоградской области на 1 июля превысил 62,285 млрд руб., с начала года увеличившись на 2,55 млрд. С января 2020 года долг региона вырос на 15,24 млрд. Однако по отношению к собственным доходам за то же время долг сократился — с 64,57% до 55,76%. Банковские кредиты в общем массиве займов составляют всего 16,2% (10,1 млрд руб.), а госкредиты почти 76%. Еще 5 млрд (8%) приходится на ценные бумаги. В текущем году уже было привлечено свыше 4 млрд именно федеральных кредитов. Бюджет 2023 года, согласно последним корректировкам, сверстан с дефицитом 6,2 млрд руб., при этом общая величина запланированных расходов превысила 170 млрд руб. Расходы на обслуживание долга заложены в размере 1,466 млрд руб.

Эдгар Петросян напоминает, что коммерческие кредиты в последние годы активно заменялись бюджетными по всей стране, а сейчас федеральный бюджет в дефиците, и эта практика может прекратиться.

«В этой ситуации главное не позволять вольностей в виде неразумных трат региона. Скажем, дорогостоящего перекладывания дорог, после которого по ним идут многотонные фуры и покрытие перестает быть гарантированным по контракту, потому что нормы эксплуатации не соблюдены. В таком случае ответственность уже не на подрядчиках, а на тех, кто не обеспечил»,— рассуждает общественник.

Среди статей расходов, финансирование которых к прошлому году заметно увеличено, «общегосударственные вопросы», то есть расходы на властный аппарат — с 8,042 млрд руб. в 2022 эти траты увеличены до 10,1 млрд руб. в текущем году.

Вице-спикер областной думы, член бюджетного комитета Дмитрий Калашников (СЗРП) отмечает, что даже в новых кредитах «нет ничего плохого», учитывая, что собственные доходы областной казны растут. За первое полугодие, действительно, рост составил 11,3% (доходы консолидированного бюджета прибавили 9%).

«В таких условиях долг — это формирование лимитов, которые позволяют участвовать в тех или иных программах в софинансировании с федералами, то есть это совершенно нормальная мера, которая позволяет развиваться. Наоборот, наличие профицита, если бы он был, было бы показателем того, что нет действий, что деньги лежат зря»,— пояснил господин Калашников.

Наталья Зубаревич уверена, что «по факту заметных инвестиций не будет». «Кредиты не помогут, все остальное просто сотрясание воздуха,— считает эксперт,— в целом все стабильно плохо, но долговая нагрузка— это точно не то, что сейчас должно пугать, в том числе и регионы. Эти риски точно не ­главное».

Добавим, что имеющиеся банковские кредиты по графику должны быть погашены в текущем году, а максимальная величина такой задолженности в бюджете по ходу года утверждена в размере тех самых 13 млрд руб. Уже с 2024 года коммерческих займов у области вообще быть не должно.

Ярослав Малых