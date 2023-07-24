Астраханская область поднялась в рейтинге по численности среднего класса

«РИА Рейтинг» составило рейтинг регионов России по численности среднего класса. Выяснилось, что 1,5% от всех относящихся к обозначенной категории семей России проживает в Ямало-Ненецком АО, их доля в субъекте составляет 39,2%.

Из регионов «Ъ — Средняя Волга» выше всех в списке оказалась Астраханская область — 28 место с долей семей, которые можно было бы отнести к среднему классу, 9,2% и 0,5% от общероссийского числа таких ячеек общества. Годом ранее субъект РФ занимал 34 место с долей среднего класса 9,5%.

Саратовская область заняла 54 строку. В регионе 6,1% семей относятся к среднему классу, 1% от их общероссийского числа. В 2022-м было 51 место с региональной долей 7,4%.

Волгоградская область на 60 месте: 5,3% по региону, 0,4% от общероссийского числа. В прошлом году было 49 место, 7,4%. Пензенская область оказалась на 68 строке: 4,6%; 0,4%. Годом ранее: 65 строчка, 5,6%.

Ниже всех оказались в рейтинге Чеченская Республика и Республика Ингушетия: 1,7 и 1,4% соответственно по доле среднего класса в регионах; 0,1 и 0,0% от общероссийского числа.

Дарья Васенина

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