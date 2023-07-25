Стройка авансом

В Саратове заключили последний из пяти необходимых контрактов на возведение дома для переселенцев из аварийного жилья. Ранее депутат облдумы Денис Буланов направлял в прокуратуру и губернатору региона запрос, почему работы на четырех объектах начались до организации соответствующих торгов и заключения договоров. Чиновники объяснили происходящее проведением «подготовительных работ», при этом по некоторым адресам на момент получения такого ответа уже были возведены несколько этажей. После окончания обязательных для соблюдения законности процедур подряды на строительство получили компании, проводившие «подготовительные работы». Юристы полагают, что ситуация обусловлена законодательством о закупках, а чиновникам могут грозить уголовные дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строить дома для переселенцев из аварийного жилья в Саратове начали весной

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Строить дома для переселенцев из аварийного жилья в Саратове начали весной

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В минувшее воскресенье глава администрации Саратова Лада Мокроусова посетила две стройплощадки в Заводском районе, где возводят многоквартирные дома (МКД) для переселенцев из аварийного жилья, о чем рассказала в личном Telegram-канале.

Предметом проверки в числе прочего была обеспеченность строящихся домов необходимой социальной инфраструктурой. Госпожа Мокроусова уточнила, что возле дома на Южно-Зеленой располагаются два детских сада и школа № 84, «в которых в достаточном количестве имеются свободные места, чтобы обеспечить потребность будущих жильцов»; возле МКД в 1м Кавказском тупике — три детских сада и школа.

Указанные дома относятся к числу пяти МКД для переселенцев из аварийного жилья. 29 мая депутат Саратовской областной думы Денис Буланов (КПРФ) сообщил в своем Telegram-канале, что работы начались раньше проведения конкурса на определение подрядчиков, в некоторых случаях успели построить несколько этажей. Параллельно, как сообщал «Ъ», заказчик, МКУ «Капитальное строительство», неоднократно менял в размещенном на портале «Госзакупки» тендере проектную документацию.

В администрации города «Ъ» ответили, что на объектах ведутся «подготовительные работы», договоры на которые заключили с единственным поставщиком. Как уточнил «Ъ» юрист Николай Скворцов, тендер на такие подряды тоже нужно было разыграть на аукционе.

После проявления заинтересованности со стороны депутатов и СМИ чиновники оперативно провели все необходимые для соблюдения законности процедуры. Подряды на возведение указанных домов получили компании, которые прежде вели «подготовительные работы». Так, 10этажку на Южно-Зеленой за 212 млн руб. строит ООО «СК» Эверест»; в 1м Кавказском тупике за 181,7 млн руб.— ООО «Сарбилдинг». Подряд на два МКД на 2й Степной в Ленинском районе стоимостью 558 млн руб. отдали ГК «Кронверк». Последним разыграли контракт на 317 млн руб., дом на ул. Брянская в Заводском районе строит АО «Саратовоблжилстрой».

Согласно информации портала «Госзакупки», контракт на строительство дома на Южно-Зеленой подписали 13 июня, в 1м Кавказском тупике — 19 июня, на 2й Степной — 6 июля, а на Брянской — 24 июля. Возвести все дома должны до конца этого года.

25 мая господин Буланов обратился в прокуратуру Саратовской области, 15 июня — к губернатору региона Роману Бусаргину с вопросом, почему строительство дома на 2й Степной началось без выданного разрешения и проведения необходимых процедур, указав, что в промежутке с 30 мая по 5 июня на объекте возвели четыре этажа.

В ответе главы региона от 14 июля сказано, что на 20 июня разрешение на возведение указанных двух домов не было выдано региональным министерством строительства и ЖКХ.Пресс-служба также разъясняет природу «подготовительных работ», перечисляя, что в них входит, впрочем, непосредственно возведение здания в перечне отсутствует.

В прокуратуре парламентарию сообщили, что проверка установила нарушение градостроительного законодательства: «МКУ „Капитальное строительство“ начало возведение МКД без разрешения на строительство, на основании проектной документации, подготовленной ООО СЗ „ГК «Кронверк»“, которое не получило положительного заключения государственной экспертизы».

31 мая надзорный орган по факту незаконного строительства внес представления в «Капитальное строительство» и «Кронверк». Директора МКУ Артема Райкова оштрафовали по административному делу за нарушение установленного порядка строительства (ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ).

30 мая прокуратура объявила министру строительства и ЖКХ Саратовской области Сергею Соколову предостережение о недопустимости выдачи разрешений на строительство проектам, не подразумевающим сопутствующую социальную инфраструктуру. Далее в ответе прокуратуры говорится, что «Кронверк» выиграл подряд и получил разрешение на строительство 21 июня.

Представление за нарушения при организации строительства МКД для переселения граждан из аварийного жилья в Саратове, в том числе градостроительного и антимонопольного законодательства, получил губернатор Бусаргин, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Там «Ъ» уточнили, что аналогичные нарушения выявили и на остальных трех объектах. В надзорном ведомстве отметили, что о нарушениях сообщили в региональное правительство. Сейчас готовят материалы для возбуждения административных дел в отношении должностного лица АО «Саратов­облжилстрой» (строит на ул. Брянская) — о нарушении установленного порядка строительства (ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ), а в отношении должностного лица ООО «Сарбилдинг» — о нарушении обязательных требований в области строительства (ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ).

Юрист Николай Скворцов полагает, что подобные конкурсы укладываются в логику бюрократического процесса: «Поступило задание: срочно построить такое-то количество домов для такой-то категории граждан. Возлагают обязанность на курирующего чиновника, он собирает строителей, находит тех, кто готов выйти на площадку „с понедельника“. Пока оформятся документы, согласуют проекты, наступает время торгов. Кто находится на площадке, заявляется и выигрывает: остальные даже не подают заявки из солидарности или если не хотят ссориться с ­властью».

Эксперт отметил, что такие конкурсы могут оспорить иногородние компании, которые «не знакомы с местными правилами». Господин Скворцов считает, что пока УФАС проверит торги, стройка закончится: «Может быть, даже кого-то накажут, но объект готов, начальство ­довольно».

По словам собеседника «Ъ», действия чиновников можно было бы квалифицировать как превышение полномочий, однако это не решает проблем граждан. «Права переселенцев из аварийного жилья у прокуратуры — такой же предмет надзора, как и сфера госзакупок. У них стоит выбор: следить за соблюдением буквы закона или помочь людям восстановить право на жилье»,— резюмировал господин Скворцов.

Дарья Васенина