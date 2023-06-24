Минобрнауки рекомендовало вузам Москвы перевести на дистант или отложить все экзамены 26 июня

Вузам Москвы рекомендовано отложить или перевести в дистанционный формат все учебные мероприятия, в том числе экзамены, назначенные на 26 июня, в связи с введением в столице режима контртеррористической операции (КТО), сообщил ТАСС замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.

«Министерство рекомендовало вузам действовать в соответствии с решениями, принятыми руководителями регионов. В частности, в понедельник в Москве перевести в дистанционный формат или отложить все учебные мероприятия, в том числе проведение экзаменов. В случае возникновения у кого-то из студентов технических трудностей при онлайн-подключении каждый вопрос будет рассматриваться индивидуально»,— сказал господин Могилевский.

Замглавы Минобрнауки заявил, что рекомендация касается и работы приемных комиссий. Абитуриентам он рекомендовал подавать документы в вузы с помощью сервиса «Поступи в вуз онлайн».

В Москве, а также в Воронежской и Московской областях сегодня утром, 24 июня, был введен режим контртеррористической операции. В столице из-за этого отменили все массовые мероприятия и на неделю отложили проведение выпускных. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в «целях минимизации рисков» принято решение объявить понедельник, 26 июня, нерабочим днем в городе.

Ограничения ввели после того, как вчера основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело. Утром Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, и объявил о походе на Москву. Президент России счел действия главы ЧВК мятежом и предательством.

Позднее пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что президент Белоруссии провел переговоры с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным по просьбе Владимира Путина. Они шли весь день. В результате была достигнута договоренность о недопустимости «развязывания кровавой бойни на территории России». После этого Евгений Пригожин заявил, что ЧВК разворачивает колонны и уходит в обратном направлении.

Ситуация с Пригожиным и другие новости 486-го дня спецоперации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов