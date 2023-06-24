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Коммерсантъ FM
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Онлайн: ситуация с Пригожиным и другие новости 486-го дня спецоперации на Украине

Новости и заявления 24 июня

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК контролируют военные объекты Ростова-на-Дону. В Москве, Воронежской и Московской областях введен режим КТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время Владимир Путин выступит с обращением.

10:10. Все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, заявил Путин. Действия по расколу единства он назвал отступничеством.

10:06. Путин: ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной. Будут предприняты действия по стабилизации ситуации.

10:05. Путин: все, кто готовил мятеж, ответят.

10:05. Непомерные личные амбиции привели к измене, говорит Путин. Любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности.

10:04. Путин вспоминает ситуацию в 1917-м году. Мы не дадим этого повторить, защитим наш народ от любых угроз, говорит он.

10:02. Обращаюсь и к тем, кого обманом или угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа, говорит президент.

10:01. Путин обращается к россиянам.

9:52. В Воронеже обычное субботнее утро — военной техники и усиленных нарядов полиции нет, сообщает корреспондент "Ъ". В одной из военных частей города тоже спокойная обстановка.

9:47. Движение по М-4 Дон в Воронежской области закрыто с 464-го по 777-й км, волонтеры, профильные ведомства и администрация помогают автомобилистам, сообщают власти региона.

9:44. Обращение Владимира Путина ожидается скоро, сообщил ТАСС Дмитрий Песков.

9:39. Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» и руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что действия основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина — это вооруженный мятеж. По словам господина Рогозина, «на войне надо засунуть свои политические амбиции в задницу», а попытки ослабить фронт — это «пособничество врагу».

Ситуация с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Главное

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9:36. Обстановка в соседнем с Ростовской областью Ставропольском крае спокойная, все штатно, сообщил губернатор.

9:29. Собянин: в связи с режимом КТО в Москве отменены ранее объявленные массовые мероприятия. Все городские службы работают в полном объёме, передвижения по городу не затруднены.

9:27. Силовики оцепили здание «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге, сообщает «РИА Новости».

9:21. Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил жителей населенных пунктов не выезжать на трассу М-4 «Дон», на которой образовались многокилометровые пробки. Он пообещал, что МЧС и спасатели обеспечат доставку всего необходимого людям, застрявшим в пробках.

9:20. Возможны задержки и отмены отправления некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов Москвы по южным направлениям, сообщает Дептранс.

9:17. Минобороны России обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер» с просьбой «проявить благоразумие» и связаться с представителями военного ведомства или правоохранительных органов.

9:15. «В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции»,— говорится в сообщении на сайте НАК. В этих регионах режим КТО введен впервые.

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