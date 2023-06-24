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Коммерсантъ FM
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Путин назвал действия Пригожина авантюрой, мятежом и ударом в спину

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В своем выступлении он назвал действия главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина мятежом и авантюрой. По словам президента, те кто поднял мятеж, предали Россию.

«Непомерные амбиции привели к предательству. Предательству и измене»,— сказал господин Путин и добавил, что участвовавшие в подготовке мятежа «понесут неминуемое наказание». Он подчеркнул, что «вооруженные силы и государственные органы получили необходимые приказы».

«Действия, которые раскалывают наше единство — это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте, это удар в спину нашей стране и нашему народу»,— сказал Владимир Путин в видеообращении.

Он в очередной раз заявил, что против России «направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада». «Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией»,— убежден президент.

Вчера, 23 июня, Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Утром он заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону. Также он встретился с замминистра обороны Российской Федерации генерал-полковником Юнус-Беком Евкуровым и первым замначальника главного управления Генштаба Владимиром Алексеевым.

Министерство обороны России обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер» с просьбой «проявить благоразумие» и связаться с представителями военного ведомства или правоохранительных органов. Ведомство заявило, что их обманом втягивают в вооруженный мятеж. Кроме того Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на территории Москвы, а также в Воронежской и Московской области введен режим контртеррористической операции (КТО). Меры приняты в целях пресечения возможных терактов.

ФСБ возбудила уголовное дело и призвала бойцов ЧВК задержать Евгения Пригожина.

Ситуация с Евгением Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Главное

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