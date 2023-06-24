Проведение выпускных в Москве перенесли на неделю

Проведение выпускных в школах Москвы, а также общегородского выпускного в Парке им. Горького отложено на неделю, сообщили в столичном в департаменте образования и науки. Предполагается, что мероприятия пройдут в следующую субботу, 1 июля.

«В связи с введенным режимом контртеррористической операции (КТО) проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в Парке Горького переносится на неделю»,— сказали «Интерфаксу» в департаменте.

На территории Москвы, а также в Воронежской и Московской областях ввели режим КТО сегодня, 24 июня. В столице и Воронежской области также отменили все массовые мероприятия.

Ограничения в регионах стали вводить после того, как накануне основатель частной военной компании (ЧВК) Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Он заявил, что к утру ЧВК «Вагнер» взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону. Президент Владимир Путин в ходе видеообращения к россиянам назвал ситуацию в городе сложной, но пообещал принять меры. ФСБ возбудила уголовное дело против господина Пригожина о призыве к вооруженному мятежу.

Лаура Кеффер