Возвращение из плена ярославцев, штрафы за парковку на газонах и приговор директору рынка за взятки

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По букве закона

В Ярославской области задержан подозреваемый в насилии над ребенком.

За свалку куриного помета под Тутаевым собственник земли заплатит 17 млн руб.

В Ярославле после падения из окна четырехлетней девочки возбуждено уголовное дело.

Обвиняемый в гибели двух детей арестован рыбинским судом.

В Ярославле директора рынка осудили за взятку председателю КУМИ.

Отставки и назначения

Рыбинский драмтеатр возглавил Руслан Халюзов.

СВО

Из плена вернулись еще пять жителей Ярославской области.

В плену находятся семь военнослужащих из Ярославской области.

Ярославский бизнес

Мэрия Ярославля освободила малый бизнес от платежей на 15 млн в 2022 году.

В Ярославской области предпринимателю не заплатили за уничтожение борщевика.

Моторный завод в Тутаеве пожаловался в ФАС на недобросовестную конкуренцию.

Takeda может продать ярославский завод.

Угольные предприятия завершили свою работу в Ростове Великом.

Городская и региональная политика

В Ярославской области создадут конкуренцию между поликлиниками.

Мэр Ярославля потребовал жестко штрафовать за парковку на газонах.

Ярославский депутат сообщил об убытках муниципальной похоронной компании в 11 млн руб.

В Ярославской области полномочия по благоустройству передадут от поселений районам.

Мэр Ярославля и его заместители «неэффективно» использовали служебный транспорт.

Выборы

Гендиректор московского НИИ хочет стать депутатом Ярославской областной думы.

Транспортная реформа

Работников «ПАТП-1» в Ярославле отправили в повторный простой.

Базу «ПАТП-1» в Ярославле сдадут в аренду на семь лет новому перевозчику.

Электробусы в Ярославле не будут выходить на автобусные маршруты.

Ярославские троллейбусы за три месяца не выполнили четверть запланированных рейсов.

«Ярославское АТП» будет работать на 50 межрайонных автобусных маршрутах, а вот «ПАТП-1» не выиграл ни одного лота.

Цитаты недели

«Я считаю, что тех, кто хорошо учится, поощрять, конечно, надо, в том числе и такими средствами. Другое дело, насколько это экономически возможно, хватит ли денег у бюджета. Трудно сказать, смотивирует ли это учеников лучше учиться. Я думаю, что у них достаточно мотивации. В старших классах стимулом для хорошей учебы являются предстоящие экзамены, успешная их сдача для поступления. В этом смысле количество походов в театр не думаю, что что-то изменит в их мотивации» (Заслуженный учитель школы РФ Михаил Нянковский о предложении платить старшеклассникам за высокую успеваемость руководителя ярославских «Новых людей» и депутата Госдумы Анны Скрозниковой)

«Мы начали постоянно чувствовать препятствия, а последнее время и откровенное противодействие в работе со стороны секретаря по агитационно- пропагандистской работе. Обстановка становилась все более нервозной. Партийный коллектив рушился на глазах. В настоящее время отсутствует внутрипартийный "стержень", "сильный дух", "огонь", который зажигает на борьбу и победу» (Татьяна Шамина и Сергей Волков о выходе из КПРФ)

Цифра недели

Ярославль получит дополнительный 1 млрд руб. на ремонт дорог.

Алла Чижова