В Ярославской области предпринимателю не заплатили за уничтожение борщевика

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск индивидуального предпринимателя Георгия Солода к МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля Залесского» на сумму более 1 млн руб. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борщевик Сосновского

Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Борщевик Сосновского

Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

Контракт на уничтожение борщевика Сосновского на территории городского округа Переславль-Залесский на сумму 1,6 млн руб. был заключен в июле 2022 года. Предприниматель заявил в иске, что услуги не были оплачены полностью. Ответчик признал долг, связав его с отсутствием финансирования.

«Доводы ответчика об отсутствии вины ответчика в несвоевременной оплате оказанных услуг ввиду недостаточного финансирования из федерального бюджета судом не принимаются»,— сказано в решении суда.

В итоге суд взыскал с муниципального учреждения 997 тыс. руб. долга, 29 тыс. руб. пени, а также расходы на оплату услуг представителя и госпошлину. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

Антон Голицын