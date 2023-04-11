В плену находятся семь военнослужащих из Ярославской области

В украинском плену находятся семь уроженцев Ярославской области, информация о судьбе еще шестерых военнослужащих пока противоречива и требует подтверждения. Об этом сообщили в аппарате ярославского уполномоченного по правам человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сейчас региональный омбудсмен Сергей Бабуркин ведет работу по обращениям родственников 13 военнослужащих. «В настоящее время из украинского плена вернулись 10 человек, содействие в освобождении которых оказывал Сергей Бабуркин»,— добавили в аппарате.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в составе группы российских военнослужащих, освобожденных 10 апреля из украинского плена, пять ярославцев. Однако сегодня в аппарате сообщили о возвращении шести военнослужащих.

Алла Чижова