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«Утерян дух и стержень»

Ярославские депутаты от КПРФ продолжают покидать партию

Конфликт внутри Ярославского обкома КПРФ привел к выходу из партии депутатов Заволжского поселения Татьяны Шаминой и Сергея Волкова. По версии уходящих коммунистов, в партии после смерти в 2020 году первого секретаря обкома Александра Воробьева утеряны «дух» и «стержень». Первый секретарь обкома КПРФ Михаил Парамонов назвал выход депутатов из партии их личным делом, но упрекнул в амбициях. Эксперты говорят о том, что внутрипартийные конфликты ведут к утрате влияния партии в регионе.

Татьяна Шамина выступает против многоэтажек

Татьяна Шамина выступает против многоэтажек

Фото: Ярославский обком КПРФ

Татьяна Шамина выступает против многоэтажек

Фото: Ярославский обком КПРФ

Заявление депутатов Заволжского сельского поселения Ярославского района Татьяны Шаминой и Сергея Волкова о выходе из КПРФ было опубликовано 11 апреля в их депутатской группе «Общественники» в социальных сетях. Это второй публичный уход из партии действующих депутатов-коммунистов в этом году. Зимой КПРФ покинул депутат облдумы Шакир Абдуллаев, заявивший о несогласии с политикой партийного руководства. Те же мотивы приводят и депутаты Заволжского поселения.

«Причины заключаются в нездоровом положении дел областной партийной организации — в поведении некоторых представителей обкома. Работать и даже просто общаться между собой стало невозможно»,— говорится в обращении.


Татьяна Шамина была помощником умершего в августе 2020 года депутата областной думы, первого секретаря обкома КПРФ Александра Воробьева. Депутат Заволжского сельского поселения известна борьбой против мусоросжигательного завода РЖД, застройки леса в районе Прусовских карьеров, вырубки березовой рощи рядом с Тверицким бором. Татьяна Шамина считает, что с уходом Александра Воробьева изменилась и партия.

«Мы начали постоянно чувствовать препятствия, а последнее время и откровенное противодействие в работе со стороны секретаря по агитационно- пропагандистской работе. Обстановка становилась все более нервозной. Партийный коллектив рушился на глазах. В настоящее время отсутствует внутрипартийный "стержень", "сильный дух", "огонь", который зажигает на борьбу и победу»,— пишут Татьяна Шамина и Сергей Волков в своем обращении.

За агитацию и пропаганду в ярославском обкоме КПРФ отвечает депутат Ярославской областной думы Эльхан Мардалиев. В разговоре с корреспондентом «Ъ-Ярославль» он сообщил, что «готов высказать свою позицию по работе областной партийной организации, но позже». И перенаправил к нынешнему лидеру ярославских коммунистов, первому секретарю обкома КПРФ Михаилу Парамонову.

Тот, в свою очередь, заявил, что партия никого насильно в своих рядах не держит. И любой ее член может покинуть КПРФ. При этом господин Парамонов признал наличие личного конфликта уходящих депутатов с одним из руководителей обкома.

«Это их личное дело. Исходя из того, что они говорят, а нужна ли им была вообще партия? Для чего они в партию вступали? Свои личные вопросы решать? Давайте мы все выйдем из гражданства Российской Федерации, потому что в стране есть преступники, воры, убийцы и так далее. Личностные отношения с одним из коммунистов не сложились, значит, и партия не нужна. Наплевать на всех остальных членов партии, важнее свои личные амбиции»,— сказал Михаил Парамонов «Ъ-Ярославль».

Татьяна Шамина и Сергей Волков сообщают, что намерены продолжить общественную и депутатскую деятельность в Ярославском районе. Как добавила «Ъ-Ярославль» Татьяна Шамина, «с тем же энтузиазмом, но работа будет усилена». Госпожа Шамина не исключает и варианта сотрудничества с другой партией: «Если будет предложение, рассмотрим»,— отметила она.

В сентябре 2023 года в Ярославской области состоятся выборы нового созыва областной думы. Первый секретарь обкома КПРФ Михаил Парамонов признал, что партия рассматривала уходящую Татьяну Шамину в качестве кандидата в депутаты. «Она была предложена на выдвижение, но вопросы пока не рассматривались»,— пояснил Михаил Парамонов.

Сама госпожа Шамина сообщила, что готова принять участие в сентябрьских выборах. Как подтвердили сразу два источника «Ъ-Ярославль», кандидаты Татьяна Шамина и Эльхан Мардалиев вполне могут стать конкурентами по 7 избирательному округу как кандидаты, выдвинутые «Справедливой Россией» и КПРФ.

Политолог Александр Миклин считает, что раскол в областной организации КПРФ был неизбежен после смерти Александра Воробьева. Господин Миклин говорит о том, что партия в Ярославской области перестала быть главной оппозиционной силой. «Я вообще считаю, что в регионе сейчас нет партии №2. Есть партия №1 "Единая Россия" и два условных третьих места эсеров и коммунистов. Сейчас в КПРФ несколько центров силы, где-то три-четыре, и партия почти наверняка потеряет думские мандаты»,— предположил господин Миклин.

Андрей Иванов

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