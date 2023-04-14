В Ярославле директора рынка осудили за взятку председателю КУМИ

Директор ООО «Красноперекопский рынок» Лаша Латариа признан виновным в покушении на дачу взятки в особо крупном размере. О приговоре суда рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лаша Лотариа

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Лаша Лотариа

Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

По версии следствия господин Латариа намеревался дать взятку в сумме 3 млн руб. председателю комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) мэрии Ярославля Валерии Мусатовой и директору АО «Яргортеплоэнерго» Евгению Клейнбурду через посредника, которым выступал экс-глава КУМИ Александр Асриянц.

«Передал он в итоге 1 млн руб. через посредника, который участвовал в оперативном эксперименте сотрудников УФСБ, в момент передачи денег был задержан. Деньги хотел передать за беспрепятственное подписание нового мирового соглашения и расторжении договора участия в долевом строительстве, которое было заключено с "Яргортеплоэнерго"»,— рассказывал в интервью «Ъ-Ярославль» следователь по особо важным делам Роман Гаркавенко.

Речь шла об исполнении мирового соглашения, по которому ООО «Красноперекопский рынок» должно было представить в распоряжение КУМИ 12 помещений-апартаментов в доме №21 на улице Менделеева в Ярославле, еще 24 помещения должно было получить АО «Яргортеплоэнерго».

Уголовное дело с февраля 2022 года рассматривал Кировский районный суд Ярославля. 14 марта 2023 года Лаша Латариа был признан виновным в покушении на дачу взятки.

Как рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда, директору ООО «Красноперекопский рынок» изначально назначили наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн руб. Но с учетом содержания подсудимого под стражей с 28 декабря 2020 года по 24 июня 2021 года штраф сокращен до 3 млн руб. Предмет взятки в сумме 1 млн руб. конфискован в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

Андрей Иванов