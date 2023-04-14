Угольные предприятия завершили свою работу в Ростове Великом

В Ростове Великом Ярославской области угольные предприятия прекратили свою деятельность. Об этом глава города Сергей Тихомиров заявил в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Угольное предприятие в Ростове Великом

Фото: «Вконтакте«, Сергей Тихомиров Угольное предприятие в Ростове Великом

Фото: «Вконтакте«, Сергей Тихомиров

Господин Тихомиров сообщил, что сейчас происходит демонтаж оборудования. «Очень надеюсь, что желающих открыть такой бизнес на территории нашего города больше не появится»,— написал глава Ростова.

Сергей Тихомиров несколько раз отмечал, что ему поступает очень много жалоб от жителей города на запах гари в квартирах и на улице. «Ъ-Ярославль» сообщал, что по обращению депутата Ярославской областной думы Антона Капралова на предприятиях была проверка прокуратуры, в отношении руководства заводов возбуждались дела об административном правонарушении. Оба завода ООО «Неро-Пак» и ООО «Зи-Пак» до 23 апреля должны были закончить производство угля.

«Сейчас мы помогаем им найти место где-то в глуши, где они смогут, если захотят, делать свое дело. Но за чертой города»,— заявлял Сергей Тихомиров.

Алла Чижова