Ярославль получит дополнительный 1 млрд рублей на ремонт дорог

Правительство Ярославской области приняло решение о выделении Ярославлю дополнительного 1 млрд руб. на дорожные работы. Об этом мэр города Артем Молчанов сообщил в ходе прямого эфира в Центре управления регионом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран г.Ярославль ул. Карла Либкнехта

Фото: «Вконтакте«, «Дороги Ярославля» г.Ярославль ул. Карла Либкнехта

Фото: «Вконтакте«, «Дороги Ярославля»

По словам господина Молчанов, на эти деньги работы будут выполнены на 50 улицах, в том числе на улице Свободы, Ушинского, Лисицына. Уже сейчас идет проектирование, к работам планируют приступить также в этом году.

Кроме того, мэр сообщил, что по решению губернатора и правительства Ярославской области городу разрешили использовать лимиты 2024 года, чтобы выполнить работы в этом году. Артем Молчанов отметил, что ремонт выполнят в этом году, а оплата за работы будет производиться в следующем. Среди дорог, которые отремонтируют за счет лимитов следующего года, участок Промышленного шоссе, улица Победы, проспект Октября. К ремонту планируется приступить в июле-начале августа.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» Ярославль в 2023 году получил 50 млн руб. на ямочный ремонт и 1 млрд руб. на капитальный ремонт дорог, что, по словам главы города, позволяет отремонтировать 16 дорог. Мэр заявил, что город не успевает к 2025 году прийти к положенным 85% дорог, находящихся в нормативном состоянии.

«Сегодня мы не достигаем 60%, это серьезный провал»,— сказал Артем Молчанов. По его словам, в год в Ярославле нужно было ремонтировать порядка 60 км, чтобы достичь норматива.

Алла Чижова