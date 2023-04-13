В Ярославской области задержан подозреваемый в насилии над ребенком

35-летний житель Ярославской области подозревается в совершении насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следственное управление по Ярославской области

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области Следственное управление по Ярославской области

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

Уголовное дело находится производстве Ростовского межрайонного следственного отдела.

«В качестве подозреваемого сотрудниками ОМВД России по Ростовскому району Ярославской области задержан 35 - летний житель Ярославской области. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, более подробная информация не разглашается в интересах следствия»,— сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Андрей Иванов